وزير النقل يتفقد عددًا من مشروعات الطرق بالأقصر

محمود محسنأجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية اليوم لعدد من مشروعات الطرق والكباري بمحافظة الأقصر باجمالي اطوال 115 كم وبتكلفة اجمالية 225 مليون جنيه.وتابع وزير النقل ويرافقه الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق، أعمال صيانة وتدعيم طريق "الاقصر - أرم

محمود محسن

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية اليوم لعدد من مشروعات الطرق والكباري بمحافظة الأقصر باجمالي اطوال 115 كم وبتكلفة اجمالية 225 مليون جنيه.

وتابع وزير النقل ويرافقه الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق، أعمال صيانة وتدعيم طريق “الاقصر – أرمنت – إسنا الزراعي”، حيث تتم صيانة الطريق وأعمال توسيع ورفع كفاءة طريق ارمنت الواحات ابتداء من تقاطعه مع الطريق الزراعي عند ارمنت في اتجاه الريانيه.

وكذلك تابع عملية اعادة رصف وتوسعة الطريق الصحراوي الغربي بحيث يصبح عرض الطريق 12 مترا بدلا من 7 أمتار، وذلك من تقاطع ارمنت الواحات في اتجاه السباعية بطول 30 كم بقيمة 56 مليون جنيه.

