وزير النقل يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها في ميناء الإسكندرية

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية في ميناء الإسكندرية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، ورافقه اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية.

بدأت الجولة بتفقد وزير النقل مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض لمتابعة تطور اعمال البنية الفوقية بالمحطة والاطلاع على آخر المستجدات، حيث قام استشارى المشروع بعرض الموقف التنفيذي لأعمال المرافق ورصف الساحات والطرق التي تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع، وكذلك الجدول الزمنى للأعمال، واستعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحماية الحجرية وحماية القاع من النحر للركن الشمالى الشرقى للرصيف.

كما قام استشاري المباني بعرض تفصيلي للموقف التنفيذي للمباني والمنشآت الخدمية والبوابات والورش الفنية، حيث تم التأكيد على التزام الشركات المنفذة للمشروع باستكمال أعمال تنفيذ المباني الإدارية والخدمية تماشياً مع الجدول الزمنى للمشروع.

واطلع وزير النقل على مخطط الانتهاء من أعمال التكريك للممرات الملاحية وأرصفة المحطة التي تقوم بها هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس.

ثم تفقد منطقة تركيب وتجميع أوناش ساحة ERTG التي وردت الى المحطة مطلع الشهر الحالي، حيث قام مجموعة من المهندسين العاملين بشركة TMT بعرض وتوضيح اعمال التركيب للأوناش بالتعاون مع أطقم من شركة LIEBHERR الألمانية.

ومن المنتظر استقبال الدفعة الثانية وعددها 6 أوناش بإجمالي 12 ونش بنهاية الشهر الجارى، وذلك من أجل إتمام أعمال التركيب والاختبار فى إطار التجهيز لتشغيل المحطة.

كما أوضح رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الذراع التجاري لوازرة النقل أنه قد تم التعاقد على أقطاب التوصيل الكهربية، ومن المنتظر وصولها للمحطة قبل نهاية شهر يوليو القادم، ويتم حالياً تجهيز قواعد تركيبها بساحة المحطة ليتزامن عملية التجريب لها مع أوناش الساحة.

وتم استعراض الاستعدادات الخاصة بأعمال التشغيل التجريبي للبضائع العامة والرورو من تجهيز الساحات والإنارة والبوابات والخطة الأمنية والمخطط له قبل نهاية يوليو القادم.

وتفقد أيضا الفريق مهندس كامل الوزير منطقة اعمال منطقة تشغيل البضائع العامة والرورو وجميع الأعمال الخاصة بالاستعدادات اللازمة للتشغيل على الرصيف الجنوبي.

كامل الوزير يتابع مشروع كباري هويس المالح

بعدها تفقد وزير النقل مشروع كباري هويس المالح، حيث يشمل المشروع على عدد 3 كوبري منها عدد 2 كوبري سيارات علوي طرق ليسمح بمرور السيارات في الاتجاهين وكوبري سكة حديد متحرك ليسمح بمرور القطارات في الاتجاهين، حيث تم الانتهاء من كوبري السيارات القبلي وجار أعمال تنفيذ كوبري السيارات البحري، كما تم الانتهاء من كوبري السكة الحديد المتحرك وجاري حاليا تركيب أعمال القضبان له.

وتابع أعمال تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 3/85 الذي يهدف الى زياده الطاقة الاستيعابية للميناء لمواكبة الطلب المتزايد بنشاط البضائع العامة والأخشاب، وذلك عن طريق زياده المساحه التخزينية بمساحة تبلغ 35000 م2 بطول رصيف 433 متر طولي وبعمق 15.5 متر والذي يسمح بتراكي سفن حتى 70 ألف طن.

وتفقد الوزير مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على ترعة النوبارية الذي يهدف إلى زيادة لمساحة الأرضية لميناء الأسكندرية من خلال إنشاء ظهير لوجيستي على مساحة 273 فدانا متصلة بوسائل النقل متعدد الوسائط، وذلك من أجل تعظيم الطاقات الإستيعابية والمساحات التخزينية وتنشيط النقل النهري وتعظيم إمكانيات النقل بالسكة الحديد من خلال الربط بخطوط السكة الحديد المتواجدة حاليا بالميناء وتخفيف العبء المروري ونقلها إلى الظهير اللوجيستي المتصل مباشرة بالمحور الساحلي، حيث تم ضم المساحة المشار إليها إلى ميناء الأسكندرية بموجب القرار الجمهوري رقم 466 لسنة 2021 لإستخدامها في إنشاء منطقة لوجيستية مخصصة لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتم البدء في تنفيذ أعمال تطهير وردم وتحسين خواص التربة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية ان العمل يجري على قدم وساق لتطوير كافة الموانئ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وأنه يتم حاليا إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من 15- 18 مترًا ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 73 كم، وذلك لإستقبال السفن العملاقة وربط الموانيء البحرية بشبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية الجاري إنشائها لزيادة حركة التداول والبضائع في الموانئ.