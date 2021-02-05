وزير النقل يتفقد طريق «المنصورة – جمصة» والمرحلة الأولى من «الدولي الساحلي»

تفقد وزير النقل كامل الوزير، مشروع تطوير طريق (المنصورة – جمصة) بطول 50 كم، بتكلفة مليار و268 مليون جنيه، ليصبح 10.5 متر بكل اتجاه (3 حارات لكل اتجاه)، وبلغت نسبة تنفيذه 70%.

وتفقد وزير النقل قطاعات المشروع المختلفة، وأكد على ضرورة تكثيف الاعمال للانتهاء منه في الموعد المحدد (30 يونيو 2021)، كما وجه بضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الإرشادية والإضاءة، أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق، وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي.

كما تفقد الوزير معدلات تنفيذ رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (مرحلة أولى) بطول 9 كم، وتكلفة تبلغ 108.7 مليون جنيه، في المسافة من كوبري البستان حتى مدخل دمياط الجديدة ضمن مشروع قطاع (3أ)، وأكد الوزير على ضرورة تكثيف الأعمال، لا سيما أنه يجري حاليا إعداد خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد إلى الإسكندرية بطول 316 كم.

الجدير بالذكر أن وزير النقل وجه مسئولي هيئة السكة الحديد بزيادة رحلتين يوميا للقطارات من القاهرة إلى كفر الشيخ والعكس صباحا وعصرا، لتقليل كثافة الركاب وتسهيل تنقلاتهم وعودتهم من وإلى كفر الشيخ.