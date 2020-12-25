وزير النقل يتفقد خط سكة حديد «قنا-سفاجا-أبو طرطور»

تفقد كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر مجموعة من القطاعات بمسار خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبو طرطور في إطار خطة وزارة النقل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط ومده إلى الغردقة. وكان الخط قد توقف منذ…

تفقد كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر مجموعة من القطاعات بمسار خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبو طرطور في إطار خطة وزارة النقل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط ومده إلى الغردقة.

وكان الخط قد توقف منذ عدة سنوات لضعف انتاجية المنجم وقلة كميات خام الفوسفات التي يتم نقلها بواسطة الخط وبالتالي تم تعرضه للسرقه نتيجة انخفاض معدلات التشغيل.

وأكد وزير النقل خلال الجولة أن هذا الخط يبلغ طوله 730 كم وتم الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة به والتي أكدت أهمية إعادة تأهيله وإعادة تشغيله لنقل البضائع والركاب.

أشار الى أن هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبي، والمساهمة في نقل خام الفوسفات، والمساهمة بشكل إيجابي في تنمية الوادي الجديد ودعم حركة السياحة بين الأقصر والغردقة، ويتضمن المشروع إنشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول 50 كم، لتشغيل قطارات للركاب لخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي.

لفت إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بالخط بنقل 2.6 مليون طن سنوياً، ويتم زيادتها إلي 6 ملايين طن سنويا.

كما أشار الوزير إلى أنه من المخطط تعديل مسار الخط ليكون موازيا لطريق قنا /سفاجا وذلك في ضوء امكانية تخصيص مسار للقطار موازيا للطريق.

يأتي ذلك بهدف تقليل الطول الإجمالي للخط وتقليل زمن الرحلة كما تم وضع مخطط خاص بنموذج التمويل للمشروع وآلية إنشاء الشركة التي ستدير المشروع بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطويروإنشاء وتشغيل خطوط السكة الحديد .