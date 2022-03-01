وزير النقل يتفقد خطوط إنتاج صفقة تصنيع 1300 عربة سكة حديد في المجر

خلال زيارته لدولة المجر، أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه محمد الشناوي سفير مصر بالمجر زيارة مصنع دوناكيسي، الشريك المجري مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية في مشروع تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.

بدأت الجولة بمشاهدة عرض تقديمي قدمه مدير المصنع عن مراحل إنتاج العربات الجديدة ومكوناتها ومخطط التوريد، ضمن صفقة الـ1300 عربة التي تعاقدت عليها هيئه السكك الحديدية المصرية مع شركه ترانسماش هولدنج. والتي يصنع منها في المجر 670 عربة.

ثم تفقد وزير النقل خطوط الإنتاج المختلفة للعربات الدرجة الثالثة المكيفة، وشاهد مراحل تصنيعها، حيث شدد على الالتزام التام بالمواصفات الفنية المتفق عليها لكافة العربات بما يضمن تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، مع توالي توريد دفعات العربات، خاصة وان هذه الصفقة هي الأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، واحدثت بالفعل طفرة كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة للركاب.

ومن جهتهم، أكد مسئولوا شركة ترانسماش الالتزام التام ببنود التعاقد، سواء فيما يتعلق بالمواصفات الفنية للعربات او معدلات التنفيذ، كما أكد مدير المصنع على أن الصفقة هي أكبر مشروع لقطاع صناعة النقل في المجر، وتجسد التعاون الإيجابي المثمر مع مصر في مجال السكة الحديد.

رغبة مشتركة لتوسيع التعاون ليمتد إلى قطاعات النقل النهري

وفي ذات السياق، التقى الفريق مهندس كامل الوزير وبحضور السفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر بلازلو بالكوفيتش وزير التكنولوجيا والابتكار بدولة المجر والمعني بموضوعات النقل بكافة انواعه.

وشهد اللقاء تأكيد وزير النقل على الاهمية التي توليها مصر للتعاون مع المجر وما تمثله صفقة عربات القطارات من ركيزة لهذا التعاون في ظل وجود الرغبة لدى الجانبين لتوسيع أفق هذا التعاون ليمتد إلى قطاعات النقل النهري الخاص بنقل الأفراد والبضائع وتعظيم الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، وإحداث نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال، بالإضافة إلى تصنيع عربات القطارات في مصر بما يساهم في توطين هذه الصناعة في مصر، وبما سيساهم في انطلاقة مصر لتكون مركزا لتصدير المنتجات للأسواق العربية والإفريقية.

وشهد اللقاء الاتفاق علي قيام وزير التكنولوجيا والابتكار باعداد مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين الوزارتين، كما وجه الفريق وزير النقل دعوة لوزير الابتكار والتكنولوجيا لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.