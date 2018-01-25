وزير النقل يتفقد انتظام حركة المترو

المال - خاصواصل الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولاته التفقدية اليوم لمتابعة تشغيل وتأمين مرافق النقل التابعة لوزارة النقل، حيث توجه الوزير عقب انتهاء جولته بمحطة الجيزة للسكك الحديدية إلى محطة الجيزة لمترو الأنفاق.واطمأن على مستوى الخدمة المقدمة وعلى نظافة الأرصفة، ثم استقل أحد القطارات متجهًا إ

المال – خاص



واصل الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولاته التفقدية اليوم لمتابعة تشغيل وتأمين مرافق النقل التابعة لوزارة النقل، حيث توجه الوزير عقب انتهاء جولته بمحطة الجيزة للسكك الحديدية إلى محطة الجيزة لمترو الأنفاق.

واطمأن على مستوى الخدمة المقدمة وعلى نظافة الأرصفة، ثم استقل أحد القطارات متجهًا إلى محطة السادات التبادلية بين الخطين الأول والثاني ليتفقد الوزير يرافقه قاسم حسين، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

كما اطمأن على مستوى الخدمة وإجراءات التأمين، والتقى عددًا من الركاب، ودار حوار حول خطة تطوير الخطين الأول والثاني التي تنفذها الوزارة، حيث أوضح الوزير أنه، إلى جانب تطوير هذين الخطين، ستقوم الوزارة بتنفيذ عدد من المراحل الجديدة؛ حيث تنفذ حاليًا الجزءين الاول والثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، إضافة إلى تنفيذ المرحلة الثالثة من نفس الخط.

ثم استقل الوزير أحد قطارات الخط الثالث حتى محطة الاستاد؛ ودار حوار بين وزير النقل والركاب حول أهمية مترو الأنفاق كأحد أهم مشروعات النقل الجماعي في القاهرة الكبرى وعلى مجهودات الوزارة في تطوير هذا المرفق الحيوي، وفي محطة الاستاد اطمأن الدكتور هشام عرفات على زمن التقاطر ومستوى الخدمة والإجراءات التأمينية بالمحطة، خاصة أن هذا الخط من المتوقع أن يشهد كثافة وازيادا كبيرا في عدد الركاب في محطة ارض المعارض بداية من الغد تزامنًا مع انطلاق المعرض الدولي للكتاب غدًا.