وزير النقل يتفقد انتظام العمل بالسكة الحديد ويتابع إجراءات صيانة القطارات

للمرة الثالثة خلال أسبوع أجرى اليوم وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية لمتابعة سير العمل في مرفق السكك الحديدية ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد عمرات العربات في الورش المختلفة ومتابعة إجراءات الصيانة الدورية للقطارات لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط المختلفة، والتقى عددا كبير من السائقين وعاملي الأبراج والمزلقانات وصرافي التذاكر ومشرفي القطارات وطوائف التشغيل.

بدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجية وأرصفة محطة رمسيس وشبابيك التذاكر، وشدد على كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أي راكب للمحطة بدون ارتداء الكمامة وعدم دخول أي راكب بدون تذكرة وعلى نظافة الأرصفة والقطارات.

ثم استقل وزير النقل القطار من محطة مصر “رمسيس” متجهاً إلى المنيا، حيث كان في استقباله اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث تفقد الوزير المحطة والأرصفة، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل محطة قطارات المنيا، وارتداء الركاب للكمامات وكذلك الاستغلال الأمثل لكافة الأصول بالمحطة، والتقى بعدد من الركاب ودار حوار حول خطة تطوير السكة الحديد.

وأكد الوزير أنه جار العمل لتنفيذها على مدار الساعة في كافة عناصر المنظومة من وحدات متحركة الى بنية أساسية الى اعادة تأهيل وتدريب العنصر البشري على أحدث نظم التكنولوجيا.

ثم توجه لورشة المنيا للسكك الحديدية المتخصصة في عمرة عربات الركاب والمقامة على مساحة 11 فدانا، حيث شاهد وزير النقل مراحل العمرات المختلفة وطالب وزير النقل عمال الورشة بضروة الاهتمام بعمليات ضبط الجودة وتنفيذ العمرات على اعلى مستوى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب والعمل على مدار الساعة لزيادة إنتاجيتها وكذلك تجميع الخردة وتصنيفها بشكل دقيق ومستمر لزيادة العوائد المادية، وربط قطع الغيار في كافة الورش بمنظومة موحدة لتحقيق التكامل بين الورش المختلفة، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتحقيق متطلبات المسير الآمن للقطارات طبقا لعوامل الأمن والسلامة وعدم خروج أي قطار من الورشة الى بعد التأكد من الحالة الفنية له، كما شدد على الصيانة الدورية والمستمرة لكافة المعدات بالورشة والتحديث الدائم لها.

السكة الحديد تهدف لنقل 2 مليون راكب يوميا في يونيو 2024

وفي لقائه الموسع مع عدد كبير من السائقين وعمال المزلقانات والأبراج وصرافي التذاكر ومشرفي وكمسارية القطارات وكافة طواف التشغيل والعمال، أكد وزير النقل على انه – منذ توليه حقيبة وزارة النقل – تعهد امام الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بتطوير كافة قطاعات النقل ومنها منظومة السكة الحديد على ان يكون هذا التطوير بسواعد ابناء السكة الحديد.

وأشار إلى أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون خاصة وان الدولة وفرت كافة الإمكانات، لافتاً إلى انه يتم تنفيذ خطة التطوير الشامل للمنظومة للوصول لأعلى مستويات الخدمة للراكب وبما يسمح بنقل 2 مليون راكب يوميا في يونيو عام 2024.

وأضاف أن التطوير يشمل الوحدات المتحركة، حيث يتم توريد عربات وجرارات جديدة تشكل نقلة نوعية كبيرة الى جانب تطوير وتحديث الأسطول الحالي، كما يتم تطوير كافة ورش السكة الحديد لانها مع العنصر البشري عماد منظومة التطوير، وكذلك تجديد قضبان السكة الحديد ونظم الإشارات لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط المختلفة.

كما أكد على سائقي القطارات ببذل كافة الجهود لخدمة الراكب، مشيداً بمواقف عدد من سائقي القطارات مثل السائق الذي اوقف القطار لكي ينقذ حياة مواطنة ألقت بنفسها على القضبان والسائق الذي اوقف القطار حتى لا يصطدم بعربة تعطلت على شريط السكة الحديد في مكان غير معد للعبور وكذلك سائق احد القطارات الروسية القادم من القاهرة – سوهاج الذي قام بلفته انسانية عند مرور جنازة كبيرة على شريط السكة الحديد أمام نجعى الجعران بقرية بنى هلال والشيخ صالح دائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج للدفن بالمقابر بنجع الشيخ صالح فوقف لها على بعد حوالى 70 مترا وقام بشكره اهالي الصعيد، مؤكدا ان هذا هو المطلوب وهو ان يتسابق الجميع لخدمة الراكب والحفاظ على حياة المواطنين.

كما تم مناقشة اسلوب منح الحوافز والمزايا الخاصة بالسائقين وربطها بالنواحي الانضباطية وعدم التسبب في وقوع اي حوادث بالإضافة الى ربطها بالمسافات المقطوعة والمحافظة على المعدات والجرارات.

قطاع نقل البضائع سيتم فصله وتحويله لشركة للنقل متعدد الوسائط

وأوضح وزير النقل أن هناك خطة لزيادة المنقول من البضائع عبر السكة الحديد للحفاظ على شبكة الطرق وزيادة موارد الهيئة المالية، مشيرا إلى أن قطاع نقل البضائع سيتم فصله وتحويله لشركة للنقل متعدد الوسائط وسيتم تدعيم أسطول عربات البضائع بعربات جديدة ستشكل نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال.

ثم توجه الوزير لبرج إشارات سمالوط ضمن مشروع تحديث وتطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف أسيوط، بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL ، حيث شهد الوزير الاختبارات النهائية للبرج تمهيداً لدخوله الخدمة والمنطقة الأوتوماتيكية بين مطاى وسمالوط بطول 12 كم غدا الأحد ليصل إجمالي كهربة الإشارات علي الخط الي 102 كم، حيث أكد الوزير على ضرورة تكثيف الاعمال بمشروعات تحديث نظم الإشارات لزيارة معدلات الامان والسلامة علي الخطوط.

وأعلن الوزير أنه سيتم إعادة هيكلة حافز الكيلو وحافز الكيلو النظيف خلال الأسبوع المقبل تقريبا.