وزير النقل يتفقد القوس الشمالي للطريق الدائري الإقليمي

المال -خاصأجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل ، مساء اليوم يرافقه اللواء/ وائل أمين نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري جولة تفقدية بالقوس الشمالي الشرقي للطريق الدائري الإقليمي. وذلك في المسافة من بلبيس الصحراوي حتى طريق بنها الزراعي بطول 33.5 كيلومتر، والتي تشمل 53 عملا صناعيا (

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أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل ، مساء اليوم يرافقه اللواء/ وائل أمين نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري جولة تفقدية بالقوس الشمالي الشرقي للطريق الدائري الإقليمي. وذلك في المسافة من بلبيس الصحراوي حتى طريق بنها الزراعي بطول 33.5 كيلومتر، والتي تشمل 53 عملا صناعيا (27 كوبري و26 نفقا)، وتأتي الزيارة





وأكد الوزير على أنه تم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الأسفلت بالطريق والكباري.

وشدد على تأمين الطريق من خلال عوامل ووسائل السلامة والأمان (اللوحات الارشادية – العواكس – التخطيط) وانارة مطالع ومنازل الكباري، وذلك نتيجة الكثافة المرورية العالية عليه قبل الافتتاح الرسمي.

ويستقبل هذا الطريق حركة مرور غير عادية قادمة من بلبيس والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان تجاه بنها وطريق القاهرة: الإسكندرية الزراعى”.





وأوضح وزير النقل،أن أعمال تنفيذ الطريق تمت وفقا لأحدث المواصفات العالمية، التي لا تقل جودة عن مثيلاتها في الدول الكبرى، وأن هذا القوس يربط بين بلبيس وطريق شبرا بنها الحر؛ ليمثل مع طريق شبرا بنها بعد افتتاحهما شرايين جديدة للتنمية.



جدير بالذكر أن الجزء الذي تنفذه وزارة النقل من الدائري الإقليمي (القوس الشمالي الشرقي والقوس الشمالي الغربي) يمر مساره بـ4 محافظات (الشرقية – القليوبية – المنوفية – والجيزة)، بدءًا من بلبيس وانتهاء بتقاطعه مع طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى ويشمل 114 عملا صناعيا و50 كوبري و64 نفقا.

