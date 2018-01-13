وزير النقل يتفقد القوس الشمالى الغربى للدائرى الإقليمى

المال -خاص قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية اليوم، لمتابعة أعمال تنفيذ القوس الشمالى الغربى للطريق الدائرى الإقليمى، الذى يمتد من الإسكندرية الصحراوى حتى بنها بطول 57 كم، ويشمل ٦٢ عملًا صناعيًا (23 كوبرى ـ 39 نفقًا) وتبلغ تكلفته الاستثمارية ٤ مليارات جنيه، وتأتى الجولة فى إطار ال

المال -خاص

قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية اليوم، لمتابعة أعمال تنفيذ القوس الشمالى الغربى للطريق الدائرى الإقليمى، الذى يمتد من الإسكندرية الصحراوى حتى بنها بطول 57 كم، ويشمل ٦٢ عملًا صناعيًا (23 كوبرى ـ 39 نفقًا) وتبلغ تكلفته الاستثمارية ٤ مليارات جنيه، وتأتى الجولة فى إطار المتابعة المستمرة والدورية للمشروعات التى تنفذها وزارة النقل.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محور كوبرى الخطاطبة، أحد أهم المحاور بالدائرى الإقليمى، والذى ييلغ طوله 5.5 كم، ويتكون من كوبرى النيل و4 كبارى علوية، هي: «برقاش والسكة الحديد والرياح البحيرى والرياح الناصري»، بالإضافة إلى 4 أنفاق، وتبلغ تكلفته الإجمالية مليارًا و200 مليون جنيه، ثم تابع الوزير تنفيذ القطاعات المختلفة والتقى بالعاملين بالمشروع.



وطالب عرفات الشركات المنفذة بتكثيف المعدات والعمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع مع موافاته بتقارير يومية وأسبوعية عن معدلات التنفيذ، موضحا أنه سيتابع معدلات التنفيذ بصفة دورية، مع استمرار الزيارات المفاجئة لقطاعات المشروع.

وأشار الى أنه بعد افتتاح طريق شبرا بنها الحر والقوس الشمالى الشرقى من الدائرى الإقليمى وبعد الانتهاء من القوس الشمالى الغربى فإن طريق الدائرى الإقليمى سيمثل جزءا مهما من الطريق الذى يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من وإلى إقليم القاهرة الكبرى، ويهدف لربط الطرق الرئيسية للمحافظات، وسيسهم فى تنشيط الحركة التجارية بين محافظات الصعيد والقناة والدلتا، وتخفيض تكلفة وزمن ومسافة الرحلات بين المدن الواقعة على امتداد مساره، ويسهم فى تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائرى الحالى حول القاهرة الكبرى، موضحا أنه تم تصميم وإنشاء الطريق ليكون بمواصفات الطرق الحرة، وعزله عن الكيانات الجانبية.