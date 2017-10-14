وزير النقل يتفقد الطريق الدائرى الإقليمى بالسادات

هشام عرفات: الطريق يربط الطرق الرئيسية للمحافظات، ويساهم في تنشيط الحركة التجاريةمدحت إسماعيلأجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ الطريق الدائرى الإقليمى، فى المسافة من التقاطع مع طريق "القاهرة/ الإسكندرية" الصحراوى، حتى طريق بلبيس بطول 92 كيلو مترًا.وتفقد

هشام عرفات: الطريق يربط الطرق الرئيسية للمحافظات، ويساهم في تنشيط الحركة التجارية

مدحت إسماعيل

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ الطريق الدائرى الإقليمى، فى المسافة من التقاطع مع طريق “القاهرة/ الإسكندرية” الصحراوى، حتى طريق بلبيس بطول 92 كيلو مترًا.

وتفقد الوزير القطاعات المختلفة للمشروع والتقى الشركات المنفذة والمهندسين والعاملين،، وأوضح أن أعمال تنفيذ القوس الشمالي الشرقي للطريق (من بلبيس الى الاسكندرية الزراعي عند بنها) اوشكت على الانتهاء، لافتا الى أنه ستيم الانتهاء من تنفيذ القوس الشمالي الغربي (من الاسكندرية الزراعي عند بنها الى الاسكندرية الصحراوي ) خلال الربع الاول من العام المقبل.



وطالب وزير النقل الشركات المنفذة أن تتم أعمال التنفيذ وفق قياسات الجودة العالية وأن توضع لوحات إرشادية وعلامات مضيئة على الكباري، وتراعى عناصر السلامة والأمان بطول الطريق.

وفي محور كوبري الخطاطبة على النيل أكد أنه يعتبر أحد أهم المحاور بالدائري الإقليمي، ويلغ طوله 5.5 كم، ويتكون من كوبري النيل و4 كباري علوية، هي: «برقاش والسكة الحديد والرياح البحيري والرياح الناصري»، بالإضافة إلى 4 أنفاق، وتبلغ تكلفته الإجمالية مليارًا و200 مليون جنيه.

كما أكد عرفات على الانتهاء من أعمال تنفيذ محور كوبرى بنها العلوى على فرع دمياط بالنيل، الذى يعد أحد الأعمال الصناعية الكبرى بالطريق الدائرى الإقليمى، ويربط بين طريق “بنها – المنصورة” وطريق الإسكندرية الزراعى بطول 6.5 كيلو متر بالمداخل والمخارج، لافتا إلى أنه أصبح جاهزا للافتتاح الرسمي مع طريق شبرا /بنها الحر.



وأضاف أن الجزء الذى تنفذه وزارة النقل من الدائرى الإقليمي (القوس الشمالي الشرقي والقوس الشمالي الغربي ) يمر مساره بـ 4 محافظات (الشرقية – القليوبية – المنوفية – والجيزة ) بدءاً من بلبيس وانتهاء بتقاطعه مع طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى ويشمل 114 عملا صناعيا و 50 كوبري و64 نفقا، لافتا إلى أنه يمثل جزءا مهما من الطريق الذى يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من وإلى إقليم القاهرة الكبرى ويهدف لربط الطرق الرئيسية للمحافظات، وسيساهم فى تنشيط الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا وتخفيض تكلفة وزمن ومسافة الرحلات بين المدن الواقعة على امتداد مساره ويساهم فى تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائري الحالى حول القاهرة الكبرى، وأنه قد تم تصميم وإنشاء الطريق ليكون بمواصفات الطرق الحرة وعزله عن الكيانات الجانبية.