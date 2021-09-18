وزير النقل يتفقد الطرق والكباري بمحافظة الإسكندرية

أجري كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية اليوم السبت، لمتابعة تنفيذ عدد من كباري طريق “القاهرة – الإسكندرية الصحراوي” بمحافظة الإسكندرية

في بداية جولته تفقد الوزير مشروع إنشاء كوبري علوي ودوران للخلف على طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى (دوران برج العرب) حيث أوضح الوزير أن المشروع يتكون من انشاء كوبرى جديد أعلى طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى للقادم من الإسكندرية للعودة إلى اتجاه الإسكندرية.

ليكون بديلا عن الدوران للخلف السطحى، الذى يتسبب في تكدس مرورى بالطريق الصحراوى، نظرا لقرب الدوران السطحى من مخرج طريق الكافورى / برج العرب، ما تضطر السيارات الخارجة من طريق برج العرب و المتجهة إلى الإسكندرية إلى قطع الطريق الصحراوى بصورة عمودية مما يتسبب في تكدس مروري و التسبب بالحوادث و وحيث تبلغ القيمة الإجمالية للكوبري 80 مليون جنيها و من المنتظر نهو المشروع في نهاية العام الحالى.

وأشار إلى أن القيادة السياسية وجهت ألا يقل عدد الحارات عند تنفيذ كافة الكباري عن 3 حارات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين ،وحيث طالب الوزير بتعديل تصميم الكوبري ليكون 3 حارة مرورية بدلاً من 2 حارة مرورية ،وموافاته بالتصميم الجديد خلال أسبوع لاستيعاب الكثافات المرورية المستقبلية المتوقع.

بعدها توجه الوزير لتفقد مشروع توسيع كباري العجمي وبرج العرب على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي بمحافظة الإسكندرية حيث يشمل المشروع توسعة كوبري مدخل العجمي الكيلو 21 على طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي بعرض 7 أمتار الذي يبلغ طوله حوالي 960 م، ليصبح 4 حارات مرورية بدلا من حارتين مروريه بعرض أسفلت 14م بدلا من 7م الذي يشمل زياده الطول الخرساني ليصبح بطول 540 م بدلا من 220 .

يأتي ذلك لتقليل ارتفاع حائط التربة المسلحة بالمدخل والمخرج ليصبح أقصي ارتفاع 6 م بدلا من 12م وطريق سطحي بديل لمدخل الكيلو 21 بعرض أسفلت 11 م بطول حوالي 680 م بطريق سطحي بديل لمدخل برج العرب بعرض أسفلت 7 م وطول حوالي 350 م، بالإضافة إلى توسعة كوبري مدخل برج العرب على طريق القاهره الإسكندريه الصحراوي بعرض 7م الذي يبلغ طوله حوالي 890 م ليصبح 4 حارات مرورية بدلا من حارتين مرورية معارض أسفلت 14 م بدلا من 7م، الذي يشمل زياده الطول الخرساني ليصبح بطول 440 م بدلا من 190 م، ولتقليل ارتفاع حائط التربه المسلحه بالمدخل والمخرج ليصبح اكثر ارتفاع 6 م بدلا من 12 مترا

وأوضح الوزير أن القيمة التعاقدية للمشروع 200 مليون جنيه ومن المقرر الإنتهاء من توسعة كوبرى مدخل العجمي ( الكيلو 21) في 15 / 10 / 2021 و الانتهاء من توسعة كوبرى مدخل برج العرب في 15/ 1 / 2022

وفي نهاية جولته تفقد الوزير أعمال إنشاء وتنفيذ كـوبرى بتقاطع الذراع البحرى مع الطريق الساحلى فى كم 21 والذي سيساهم في تحقيق سيولة الحركة المرورية في منطقة العجمي.

وصرح الوزير أن المشروع يتكون من كوبرى رئيسي يهدف لنقل الحركة القادمة من طريق الإسكندرية / مطروح بطول ۱ كم وعرض 12.8 م بواقع 3 حارات مرورية الى الطريق الساحلى و القادم من طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي عن طريق وصلة الذراع البحري إلى الطريق الساحلي بطول 250 م وعرض 8 م بواقع 2 حارة مرورية بالإضافة إلى كوبرى دوران لنقل حركة القادم من الإسكندرية في اتجاه مطروح للعودة إلى اتجاه الإسكندرية بطول 840 م وعرض 7.2 م بواقع 2 حارة مرورية .

كما يتضمن المشروع إحلال و تجديد الكوبرى اعلى مصرف النوبارية بطول 50 متر و عرض 35 متر بواقع 9 حارات مرورية بالاتجاهين.

وأشار الوزير إلي أن التكلفة التقديرية للمشروع 288 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذه 99 % ومن المقرر الانتهاء منه في نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء الأعمال الخاصة بصرف الأمطار، التي ليتم حل مشكلة الأمطار بهذه المنطقة كما يهدف المشروع الى فصل الحركة بهذا الميدان لتحقيق السيولة المرورية.