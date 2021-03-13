وزير النقل يتفقد أعمال رفع كفاءة طريق «قليوب – القناطر» و«الباجور – شبين الكوم»

أجرى وزير النقل، كامل الوزير، جولة تفقدية اليوم السبت، بمحافظة المنوفية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، واستهل الوزير جولته بمتابعة أعمال رفع كفاءة طريق “قليوب – القناطر” و”الباجور – شبين الكوم” بطول 54 كم ضمن محور “قليوب – القناطر” و”الباجور – شبين الكوم – طنطا – كفر الشيخ – بلطيم” والذي سيخفف العبىء على الطريق الزراعي، ويتم رفع كفاءة الطريق باستخدام تقنيات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس، وكان في استقبال وزير النقل في الباجور إبراهيم أحمد،

محافظ المنوفية.

وأكد وزير النقل على ضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام بالخطة الزمنية للمشروع، مشيرا إلى أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت، وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة، وسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة، ما يحقق وفرًا اقتصاديًا كبيرًا وبأسرع معدلات تنفيذ.

كما شدد الوزير على إزالة المخلفات والتعديات على جانبي الطريق، التي تتسبب في عدم سيولة الحركة المرورية وصعوبة تنقل المواطنين، وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، بالتزامن مع استمرار العمل في المشروع.

كما تفقد وزير النقل كوبري الباجور العلوي، الذي يمر داخل المدينة اعلى السكة الحديد (خط بنها – منوف)، ووجه بالبدء الفوري في رفع كفاءة وصيانة الكوبري لمرور السيارات، مع التنسيق مع المرور لعدم مرور الشاحنات، وعمل كوبري مشاة فوق خط السكة الحديد تحت كوبري الباجور، كبديل للمزلقان الموجود أسفل الكوبري، ضمن خطة الوزارة لعمل كباري أعلى المزلقانات حفاظاً على سلامة وحياة المواطنين.