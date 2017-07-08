وزير النقل يتفقد أعمال رفع كفاءة طريق دفرة- كفر الزيات

مدحت إسماعيلقام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بمتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة طريق دفرة/ كفر الزيات بطول 24 كم في الاتجاهين، حيث تقوم شركة النيل العامة للطرق الصحراوية، التابعة لوزارة النقل، بأعمال رفع الكفاءة وإصلاح مداخل الكباري وإصلاح الحواجز. وتبلغ تكلفة هذه الأعمال 90 مليون جني

مدحت إسماعيل

قام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بمتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة طريق دفرة/ كفر الزيات بطول 24 كم في الاتجاهين، حيث تقوم شركة النيل العامة للطرق الصحراوية، التابعة لوزارة النقل، بأعمال رفع الكفاءة وإصلاح مداخل الكباري وإصلاح الحواجز. وتبلغ تكلفة هذه الأعمال 90 مليون جنيه.





وتابع الوزير أعمال تنفيذ كوبري التوفيقية، والتي بلغت نسبة تنفيذه 95%، ويبلغ طوله 1100 متر، ويتضمن المشروع إنشاء كوبري جديد بعرض 18م، ورفع كفاءة الكوبري القديم لتصل الحمولة عليه إلى 120 طنًّا بدلًا من 70 طنًّا، وتبلغ التكلفة الإجمالية له 140 مليون جنيه، حيث أوضح وزير النقل أن هذه المشروعات تدخل ضمن خطة التطوير الشامل لطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي. ثم توجه وزير النقل إلى بوابات التحصيل بدفرة على طريق دفرة- كفر الزيات، حيث تابع الوزير عمليات التحصيل والموازين والإجراءات التي تتبعها هيئة الطرق والكباري في عمليات التحصيل.