وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ الدائرى الإقليمي

واصل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، جولاته الميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع القومي للطرق، حيث تابع -اليوم- أعمال تنفيذ الطريق الدائري الإقليمي في المسافة من بلبيس حتى بنها، بطول 33.5 كيلومتر، والتي تشمل 53 عملًا صناعياً “27 كوبري و26 نفقًا”.

وطالب الوزير بضرورة تكثيف العمل بهذا الطريق الهام، ويكون العمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ويتم موافاته بتقرير يومي عن معدلات التنفيذ، مشيرًا إلى أنه سيقوم بجولات دورية مستمرة لمتابعة التقدم في الأعمال.

ولفت إلى أن أعمال تنفيذ جسر الطريق والأعمال الصناعية يجب أن تكون وفق معدلات الجودة العالية، وأعمال النيوجرسي على أعلى مستوى، ويتم وضع لوحات إرشادية وعلامات مضيئة على الكباري، مع مراعاة عناصر السلامة والأمان بطول الطريق.



يذكر أن طول الجزء الذي تنفذه وزارة النقل، يبلغ 92 كيلومتر، ويبدأ من طريق “القاهرة – بلبيس الصحراوي”، حتى طريق “القاهرة – الإسكندرية الصحراوي”، والذي يتكون من القوس الشمالي الشرقي كأسبقية أولى من بلبيس الصحراوي حتى الزراعي، ثم القوس الشمالي الغربي من الزراعي حتى الإسكندرية الصحراوي.



ويساهم في ربط محاور النقل وزيادة الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا، مع خفض كثافة الحركة المرورية على الطرق الرئيسية داخل إقليم القاهرة الكبرى، والمساهمة في تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائري الحالي حول القاهرة الكبرى.



ويمر مسار الطريق بـ4 محافظات: “الشرقية، القليوبية، المنوفية، والجيزة”، بدءاً من بلبيس وانتهاء بتقاطعه مع طريق (القاهرة – الإسكندرية) الصحراوي، ويقع على هذا الشريان المهم 50 كوبري و64 نفقا، أهمها كوبري على النيل عند بنها، والآخر على الرياح الناصري والرياح البحيري عند الخطاطبة، وتقاطع علوي حر عند تقاطعه مع الطريق الزراعي عند بنها.