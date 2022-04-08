وزير النقل يتفقد أعمال إنشاء محور طولي من بنها حتى دمياط

قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بجولة تفقدية لمتابعة أعمال إنشاء محور طولي مروري من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 140 كم، والذي يشمل على 15 كوبري، وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا (الغربية والدقهلية والقليوبية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط)، حيث يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الستة وهي مدن بنها والمنصورة ودمياط.

ورافق وزير النقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وقيادات الهيئة، في مواقع العمل بالمشروع، حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ توسعة المسافة من بنها إلى المنصورة، وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 70 كم بعرض 4 حارات رئيسية، وحارتين خدمة لكل إتجاه، ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح، ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة.

كما يتم تكملة ازدواج ورفع كفاءة طريق دمياط الشرقي في المسافه من شربين حتى دمياط، وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

ويتابع موقع ربط الطريق عند بنها بـ«الطريق الدائري الإقليمي»

وتفقد الوزير خلال جولته موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي وأعمال تنفيذ ممشى للاهالي في المسافة من كوبري الزراعي حتى كوبري بنها القديم بطول 1400 متر، كما تم متابعة أعمال إنشاء عدد من الكباري العلوية والسطحية والأعمال الصناعية بالمشروع والتي تبلغ 8 كباري علوية هي (كوبري قنطرة بحر مويس والذي بلغت نسبة تنفيذه 99%، وكوبري جمجرة والذي بلغت نسبة تنفيذه 100%، وكوبري أسنيت والذي بلغت نسبة تنفيذه 99.75%، وكوبري كفر شكر والذي بلغت نسبة تنفيذه 96.2%، وكوبري المنشأة الكبرى والذي بلغت نسبة تنفيذه 95%، وكوبري صهرجت والذي بلغت نسبة تنفيذه 77%، وكوبري ميت غمر أعلى السكة الحديد والذي بلغت نسبة تنفيذه 56%، وكوبري الصافورية والذي بلغت نسبة تنفيذه 20%.

كما تابع أعمال تنفيذ قطاعات الطرق بالمشروع، ووجه بمراعاة مواصفات الجودة العالية في تنفيذ كافة الأعمال والالتزام بالخطة الزمنية المحددة ووضع مخطط للإستغلال الامثل للمناطق أسفل الكباري، والمحافظة على حرم الطريق، وكذلك ضرورة استمرار تنفيذ اعمال انشاء الطريق المتجه الى المنصوره على البر الشرقي بالتنسيق مع وزاره الري ممثله في مديريتي الري بالقليوبيه والدقهليه للحفاظ على القطاع المائي الآمن الذي يحافظ على كميه المياة المطلوبه للزمامات الزراعيه التي يخدمها الرياح التوفيقي.

تنسيق بين هيئة الطرق و«وزارة الري»

وتقوم هيئة الطرق بالتنسيق مع وزاره الري في اطار المحافظه على القطاع المائي بإنشاء مسطاح للمجري المائي للحفاظ على جانب الترعه من الانهيار، حيث أنه قد حدث له تآكل نتيجه أعمال تطهير المجرى المائي على مدار السنوات الماضيه، وأصبح يهدد جسر الطريق، وعمل دوائر انزلاق وانهيارات لجسر الطريق، وبالتالي فإن الأعمال التي تتم فهي لحمايه المجري المائي، والحفاظ على القطاع المائي وكميات المياه الآمنة المطلوبه لري الاراضي الزراعيه التي يخدمها الرياح التوفيقي.

كما تفقد وزير النقل اعمال ازدواج المرحلة الثانية من طريق ”المنصورة/ طناح/ دكرنس/ المطرية“، وهي المسافة من طناح حتى دكرنس بطول 10 كم، حيث يشمل المشروع إنشاء ازدواج للطريق الحالي أعلى الجنابية بعد تغطيتها ليصبح الطريق بعدد 2 حارة/ اتجاه عرض 7.5 متر لكل اتجاه.

كما اطلع وزير النقل على معدلات تنفيذ المرحلة الأولى بطول 10 كم من مشروع ازدواج وتوسعه طريق ”المنصورة/ محله دمنه/ دكرنس“ بطول 18 كم، حيث يشمل المشروع إنشاء إزدواج للطريق الحالى بطول 10 كم بعدد 2 حارة مرورية وبعرض 9 متر بكل إتجاه.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير المهندس محمد ابو سريع رئيس شركة النيل العامة للإنشاء والطرق بالبدء الفوري في أعمال رفع كفاءة وازدواج طريق دكرنس نجير شربين بطول 12 كم، والذي يدخل ضمن طرق مبادرة حياة كريمة مع سرعة إجراءات التنسيقات اللازمة مع كافة الجهات المعنية وإزالة كافة المخلفات والتعديات على الطريق.

وخلال الجوله تفقد الوزير منطقه ميزانيه ميت فارس، ووجه بوضع الحلول المناسبة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة في تلك المنطقة بما يساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين.