وزير النقل يتفقد أعمال إنشاء محطة الصب السائل بالدخيلة

تكلفة إنشاء المشروع 50 مليون جنيه



معتز محمود

تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل يرافقه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية واللواء مصطفى الديب مستشار الوزارة للنقل البحري وقيادات النقل البحري، أعمال إنشاء محطة الصب السائل بميناء الدخيلة.

وخلال الزيارة أستمع الوزير لشرح من القائمين على المشروع عن تفاصيل هذه المحطة التى تقام على مساحة 6 آلاف متر وهي عبارة عن 23 تنك كيماويات وتنك مياه ومبني إدارى، وميزان للسيارات.

كما أشاروا الى أن سعة المحطة 28 ألف متر مكعب،ويقوم بتنفيذ المشروع إحدى الشركات المصرية الخاصة بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عاما.

ولفتوا الى أن تكلفة إنشاء المشروع 50 مليون جنيه، ويبلغ حجم الاستثمارات 150مليونا، ومدة تنفيذه 18 شهرا بدأت فى ديسمبر ٢٠١٧.