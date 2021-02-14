وزير النقل يتفقد أعمال إنشاء أرصفة وتطوير المحطات بميناء السخنة

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، يرافقه المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ميناء السخنة لمتابعة أعمال إنشاء أرصفة جديدة بطول 12 كيلومترا وعمق 18 متراً. وساحات تداول بمساحة ( 5.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة ( 5.3 كم2 ) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (10كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة / العلمين الجديدة، بالإضافة إلي الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء .

بدأت الجولة بتفقد امتداد الأحواض الثاني والثالث والرابع، ودائرة الدوران الداخلية الجديدة، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي وتخطيط الميناء وجار تنفيذ الجسات الاستكشافية وابحاث التربة والتصميمات، فضلاً عن بدء أعمال حفر الأحواض في عدد من القطاعات بواسطة شركات المقاولات المصرية الوطنية، وذلك في إطار المخطط العام لتطوير الميناء والتي تعمل على استكمال تطويره 42 شركة وطنية مصرية تحت إشراف استشاري مصري .

و أكد الوزير خلال جولته ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الإنشاء والتطوير التي تبلغ تكلفتها 20 مليار جنيه خلال عامين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تزامناً مع الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة /الإسكندرية / العلمين الجديدة ) بحيث يكون المشروع متكاملاً وبذلك يتم توفير خدمات نقل متعدد الوسائط للتجارة بين الشرق والغرب، كما وجه بإنشاء شبكة سكك حديدية داخل الميناء بطول (10 كم) كم لتتواكب وأعمال التطوير الجاري تنفيذها لتستخدم في نقل البضائع وخصوصا الحاويات على قطارات البضائع السريعة السخنة / العلمين إلي كافة انحاء الجمهورية وإلي ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط .

بالإضافة الي تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية ويكون من أكبر وأجمل وأفضل موانئ البحر الأحمر على الاطلاق حيث سيكون الميناء الجديد اكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر ليخدم حركة التبادل التجاري بين جنوب وشرق اسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال أفريقيا.

كما يقع على مسار أكبر وأهم خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب، وسيقدم الميناء كافة خدمات السفن على أرصفة ومحطات الميناء الجديدة وهذا ما دفع الكثير من الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في مجال تشغيل وإدراة المحطات إلي التقدم لوزارة النقل للفوز بعقود لأعمال التشغيل والإدارة للمحطات بالميناء الجديدة على غرار ما حدث في المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

وأفاد وزير النقل بأن مصر لديها تصور شامل لتطوير الموانئ المصرية وقطاع النقل وتنظيم سوق النقل البحري وجعل مصر مركز لتجارة الترانزيت واللوجستيات وخدمات السفن على مستوي العالم لمواكبة الاتجاهات العالمية لصناعة النقل البحري، لافتاً إلي أن هذا المخطط الشامل يعمل على تدعيم التنمية الشاملة وإنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقاً لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية بالإضافة إلي رفع تصنيف الموانئ المصرية.

كما طالب الوزير الشركات المنفذة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز في هذا المشروع القومي للانتهاء في المدة الزمنية المقررة له.

من جانبه أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء العين السخنة أحد أهم الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، وأعمال الإنشاءات والتطوير الجارية من شأنها رفع تصنيفه وزيادة تنافسيته ضمن الموانئ العالمية، مشيراً إلى أن تطوير الميناء ينعكس على جذب الاستثمارات بالمنطقة.