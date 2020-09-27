نقل وملاحة

وزير النقل يترأس الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض

ترأس  الفريق مهندس  كامل الوزير الجمعية العامة  لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس و رؤساء الهيئات و الشركات المساهمة و أعضاء الجمعية العامة للشركة وأعضاء مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض…

مدحت إسماعيل 2:26 م, الأحد, 27 سبتمبر 20 2:26 م, الأحد, 27 سبتمبر 20

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ترأس  الفريق مهندس  كامل الوزير الجمعية العامة  لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس و رؤساء الهيئات و الشركات المساهمة و أعضاء الجمعية العامة للشركة وأعضاء مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض و  أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات.

 تم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 و الذي أوضح مدى التقدم في معدلات تنفيذ  المشروع  حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال 27.2%. كما تمت المصادقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة  و القوائم المالية عن العام المالي الأول والمنتهي في نفس الفترة . 

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وأكد الوزير خلال الإجتماع على تكثيف الأعمال للانتهاء  من المشروع في نهاية عام 2021 ليبدأ التشغيل مطلع عام 2022 و اختيار أحد الشركاء العالميين المتخصصين فى هذا المجال ليعمل مع الشركة المصرية فى إدارة وتشغيل وصيانة المحطة بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشرى المصرى من خلال نقل الخبرات والمعرفة بما يحقق النجاح و النمو لهذه التجربة المصرية الجديدة، مضيفا  أنه متوقع لهذا المشروع أن يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة و 2500 فرصة عمل غير مباشرة.

و عقب الانتهاء من  اجتماع الجمعية العامة تفقد  الفريق مهندس كامل الوزير موقع المشروع حيث اطمأن  على سير الأعمال و تابع آخر التجهيزات و الاختبارات لبدء التنفيذ في إنشاء حائط الرصيف الشمالي و المقرر البدء فيه في الأول من أكتوبر 2020 متقدما عن المخطط الزمني بثلاثة أشهر،  ووجه الوزير بضرورة الالتزام بمعايير الجودة و الأمن الصناعي و إجراءات السلامة والعمل على  سرعة انجاز الأعمال لما يمثله هذا المشروع من أهمية لمجتمع النقل البحري و خلق فرص عمل جديدة مما يعود بالفائدة على اقتصاد مصر القومي.

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جدير بالذكر أن  تكلفة المشروع الإجمالية تصل إلى  7 مليارات جنيه  و أن هذا المشروع  يعتبر تجربة رائدة في مجال النقل البحري بمصر من حيث كونه أول مشروع لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض برؤوس أموال مصرية وبأياد مصرية تمتد مساحته لأكثر من نصف مليون متر2 و تبلغ أطوال أرصفته حوالى 2500 متر و تصل أعماقها إلى 17.5 متر  وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة و بما يؤهل المحطة لتداول بضائع محواه تقدر 1.5 مليون حاوية و حوالي 2 مليون طن بضائع عامة و مائة ألف سيارة  باجمالي طاقة استيعابية تقدر بحوالي 12مليون طن/ سنة.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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