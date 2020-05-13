وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العامة العادية رقم 18 لشركة «إيرماس»

ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أعمال الجمعية العامة العادية رقم 18 للشركة المصرية للصيانة، وخدمات السكك الحديدية إيرماس، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة، وقائمة المركز المالي، وعرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي عن القوائم المالية المعدلة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

واستعرض الوزير أعمال العمرات المختلفة التي قامت بها الشركة خلال عام 2019 حيث تم إجراء 497 عمرة عمومية للجرارات، كما استعرض الوزير موقف مخزون وعقود قطع الغيار ومهمات التشغيل وكذلك موقف الإنشاءات الجديدة الجاري تنفيذها لرفع كفاءة الورشة ومضاعفة انتاجيتها حيث جاري انشاء وتطوير ورش (الموتورات والبورينج والبواجي والرفع والتركيب).

كما ناقشت الجمعية مخطط رفع كفاءة المعدات الحالية وتدعيم الورشة بمعدات جديدة وأجهزة اختبار جديدة، وموقف عدد من العقود المحلية والخارجية مثل عقود إصلاح عدد من موتورات الجر والموتورات الإضافية مع دولة السودان وكذلك ما تم عقده من دورات تدريبية للعاملين بالورشة وموقف العقد المبرم بين الهيئة وشركة PRL الأمريكية والخاص بعمل عمرة لـ41 جرار EMD بورش ايرماس حيث تم شحن 24 محرك و120 موتور جر وفي انتظار اعادة الشحن مرة اخري تمهيدا لاعادة هذه الجرارات للخدمة.

وأكد وزير النقل خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في عقد كافة أنواع الدورات التدريبية لكافة العاملين في مختلف التخصصات باعتبار العنصر البشري هو أحد أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة الاستمرار في ربط الحافز بالإنتاج واستمرار إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في الورشة، مشيراً إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين من اولويات وزارة النقل.

التعاقد على شراء 260 جرار

ولفت وزير النقل إلى أن الوزارة تسيير فى اتجاهين متوازيين، اتجاها فيما يخص الجرارات لتدعيم قوة الجر، ويتمثل الاتجاه الأول فى التعاقد على شراء 260 جرار جديدة والثاني يتمثل في صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات، مشددا على عدم خروج أى جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تكون العمرات بجودة عالية تنعكس إيجابيا على قوة الجر بالسكة الحديد.

كما وجه الوزير الشكر لمجلس الإدارة والعاملين بالشركة على جهودهم المبذولة في تنفيذ خطة الإصلاح المخططة وتحقيق أرباح للشركة رغم ظروف العمل الصعبة.