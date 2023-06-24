وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العامة العادية رقم 21 لشركة إيرماس

ترأس وزير النقل الفريق مهندس

الوزير أعمال الجمعية العامة العادية رقم 21 للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية (إيرماس)، وتم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي عن القوائم المالية المعدلة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمصادقة على قائمة المركز المالي.

كما استعرض الوزير أعمال العمرات المختلفة، وتم تنفيذ 565 عمرة عمومية واسمية للجرارات على مدار العام منها عدد 177 عمرة مختلفة الأنواع (جسيمة – متوسطة – خفيفة) و131 عمرة (اسمية) داخل ورش إيرماس بالإضافة إلى 257 جرارا بورش الهيئة المختلفة خلال عام 2022.

وكذلك تم استعراض موقف مخزون وعقود قطع الغيار ومهمات التشغيل، وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في عقد كافة أنواع الدورات التدريبية لكافة العاملين في مختلف التخصصات باعتبار العنصر البشري هو أحد أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة الاستمرار في ربط الحافز بالإنتاج.

وشدد وزير النقل على عدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تكون العمرات بجودة عالية تنعكس إيجابيا على قوة الجر بالسكة الحديد.

كما وجه الوزير الشكر لمجلس الإدارة والعاملين بالشركة على جهودهم المبذولة في تنفيذ خطة الإصلاح المخططة وتحقيق أرباح للشركة.