نقل وملاحة

وزير النقل يتابع نقل ركاب قطارين وصلا القاهرة خلال توقيت الحظر

تم نقل الركاب عبر اتوبيسات السوبرجيت الفاخرة مجاناً إلى عدد من الميادين العامة
محمود محسن 4:58 م, الجمعة, 3 أبريل 20 4:58 م, الجمعة, 3 أبريل 20

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تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وصول ركاب قطاري سكة حديد وصلا القاهرة خلال توقيت حظر التحرك مساء الخميس، نتيجة أعمال التهديات وتحديث نظم الإشارات لخطوط السكة الحديد ولوجود ركاب قامت بالحجز المسبق خلال فترة الـ 14 يوما التي تتيح للركاب الحجز المسبق والتي كان معمول بها قبل صدور قرار الحظر.

ووصل القطارات رقم 987 القادم من الأقصر إلى محطة مصر الساعة 19.10 مساء وقطار 983 القادم من أسوان إلى محطة مصر الساعة 23.30 مساء.

وأوضح وزير النقل أنه تم نقل الركاب عبر أتوبيسات السوبرجيت الفاخرة مجاناً إلى عدد من الميادين العامة بالقاهرة والجيزة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية.

وتناشد وزارة النقل الركاب بالالتزام بمواعيد الحظر وبمحطات الوصول المقررة حيث تلتزم هيئة السكك الحديدية بتنفيذ جداول التشغيل المؤقتة والمعلنة.

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بقلم محمود محسن

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