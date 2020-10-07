وزير النقل يتابع مع سيمنز مشروع تحديث نظم إشارات السكة الحديد

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع وفد شركة سيمنز العالمية لمتابعة تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات على خط السكك الحديدية (بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد)، ووصلة الزقازيق / أبوكبير بطول 214 كم والذى يشمل 21 برج رئيسي و19 برج ثانوي على مسار الخط.

واستعرض الوزير الموقف التنفيذي للمشروع، حيث أفاد وفد الشركة بأن برج أبو حماد سيتم الانتهاء من تشغيله قبل نهاية شهر أكتوبر الحالي، كما سيتم تشغيل برج شبلنجة قبل نهاية عام 2020 على أن يتوالى دخول باقي الأبراج الخدمة وفقاً لنظام الارتباط الإلكتروني الذي يتم تنفيذه.

وأكد وزير النقل على تكثيف العمل بهذا المشروع نظرا لأهميته في زيادة عوامل السلامة والأمان لمسير القطارات، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تحديث نظم الإشارات واستبدال نظام الارتباط الميكانيكى الحالى بنظام إلكترونى حديث، بما يساهم في رفع معدلات الأمان على الخط وتخفيض زمن رحلات القطارات وزيادة عدد قطارات الركاب والبضائع على هذا الخط يوميًا، وتعظيم نقل البضائع من ميناء بورسعيد عبر هذا الخط خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة ممثلة فى وزارة النقل فى نقل البضائع عبر السكة الحديد.

جدير بالذكر أن خطة وزارة النقل تهدف إلي تنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول إجمالي يصل إلى حوالي 1800 كم بتكلفة إجمالية تصل إلى 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديد.