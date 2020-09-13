وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا

واصل اليوم وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولته التفقدية في مدينة المنيا، حيث تابع برفقة المحافظ معدلات تنفيذ محـور سمالوط على النيل والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.872 مليار جنيه، وطوله 24 كم وعرضه 21 مترًا.

ويشتمل المحور على 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبري أهمها (كوبري التقاطع مع الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري أعلى نهر النيل، كوبري أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة – أسوان والطريق الزراعي الغربي، كوبري أعلى الطريق الصحراوي الغربي)، و17 نفقًا لتفادي التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف حيث بلغت نسبة تنفيذه 93%.

وتفقد وزير النقل قطاعات المشروع المختلفة، وتابع الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الصناعية بالمحور من “الكباري والأنفاق”، مؤكدا أنه جار الانتهاء من أعمال الطرق بالمحور وأن كافة الاعمال تتم وفقا لقياسات الجودة العالية.

المحور سيساهم في ربط شرق وغرب النيل بمحافظة المنيا

وأشار إلى الأهمية الكبيرة للمحور، حيث سيساهم في ربط التجمعات التنموية الصناعية شرق النيل بالمناطق الزراعية غرب النيل والتجمعات السكانية في المنيا، لافتا إلى أن المحور يربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة – أسيوط) الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط وسيساهم في تنمية وخدمة العديد من المناطق الزراعية والصناعية من أهمها مناطق الاستصلاح الزراعي غرب المنيا ومصنع الاسمنت ومحاجر الرخام ومحاجر الطوب الحجري شرق النيل.

كما وجه الوزير قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بتطوير وتوسيع محطة تحصيل الرسوم بمحافظة المنيا والتي تقع على الطريق الصحراوي الغربي لتصبح 8 حارات في كل اتجاه.

جدير بالذكر أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل، تم التخطيط لإنشاء 21 محورا جديدا على النيل تضاف على محاور وكباري النيل القائمة.

تربط هذه المحاور شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى لعبور النيل فقط منها 13 محور فى الصعيد بتكلفة اجمالى 19 مليار جنيه تم الانتهاء من تنفيذ 3 محاور منها عند مدن (بنى مزار، وطما، وجرجا) وجارى العمل ولاول مرة فى تنفيذ 9 محاور على النيل في الصعيد فى وقت واحد (عدلي منصور، وسمالوط، وقوص، وكلابشة، وديروط، ودراو، وبديل خزان اسوان، والفشن، وابوتيج)، وسيتم افتتاح 5 محاور منها خلال الفترة القادمة، ومن المخطط بدء العمل في انشاء محور منفلوط في العام المالي 2021/ 2022.