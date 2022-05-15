وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ محور بديل خزان أسوان بتكلفة 2 مليار جنيه

واصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولاته التفقدية في صعيد مصر لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها.

بدأت الجولة بتفقد الوزير أعمال تنفيذ محور بديل خزان اسوان على النيل الذي يبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 متر بواقع ثلاث حارات مروريه لكل اتجاه وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.957 مليار جنيه ويتكون المحور من 3 أعمال صناعية (كوبريان ونفق)، ورافقه اللواء اشرف عطية محافظ أسوان.

ووجه وزير النقل بمد المحور غربا للربط مع محطة قطار اسوان للقطار الكهربائي السريع، ثم بعد ذلك رفع كفاءة الطريق الواصل شرق المحور مع طريق اسوان برانيس، وكذلك ضرورة تنفيذ كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية، خاصة مع أهمية هذا المحور التنموي في المساهمة فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان، وإطالة عمره الافتراضي، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل.

وتابع: ويضاف إلى ما سبق ربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، وخلق عدد كبير من فرص العمل وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، وكذلك مع أهميته في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شرق وغرب نهر النيل بمحاور عرضية للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة فى الصعيد، حيث يتم تنفيذ المحور على النيل للربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان/ برنيس حتى الطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان) عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى (القاهرة – أسوان) والربط على طريق أسوان/ أبو سمبل.

ويتفقد محور دراو على النيل

كما تفقد وزير النقل ومحافظ أسوان أعمال تنفيذ محور دراو على النيل جنوب مدينة دراو بمحافظة أسوان، والذي يبلغ طوله 18 كم، بواقع عدد 2 حارة مرورية لكل اتجاه، وتبلغ تكلفته 1.395 مليار جنيه, بحيث يكون محوراً تنمويا حراً، ويشمل المشروع على 9 أعمال صناعية (7 كباري ونفقان)، حيث تنقسم الكباري إلى 4 كبارى رئيسية (كوبرى الزراعى الشرقى بعرض 21 متر، وكوبرى النيل بعرض 25 متر الذي عند الإنتهاء منه سيكون بشكل معماري متميز يتلائم مع طبيعة المنطقة التاريخية والاثرية، وكوبرى الزراعى الغربى بعرض 21 متر، وكوبرى الصحراوى الغربى بعرض 21 متر) و3 كباري على الترع والمصارف هي (كوبرى الشيخ فضل، وكوبرى الطوايسة، وكوبرى ترعة دراو)، بينما الفنان هما (نفق الدريرة ونفق خط الغاز).

وأكد على ضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للموعد المخطط خاصة مع اهميته في الربط بين الطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان) عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى (القاهرة – أسوان) جنوب مدينة دراو بمحافظة أسوان، وكذلك المساهمة في ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوي الغربي والشرقي مع مناطق الكتل السكنية والمساهمة في ربط مناطق المحاجر على طريق بلانة /كلابشة بالصحراوي الغربي وخدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، كما وجه بمد المحور غربا حتى موقع محطة القطار الكهربائي السريع بدراو لتبادل الخدمة بينهما.

وفي تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية بالمحورين، أكد وزير النقل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء عدد من المحاور العرضية المتكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط.

تم التخطيط لإنشاء 34 محورا جديدا على النيل بتكلفة 70 مليار جنيه

وأضاف أنه قبل عام 2014 تم تنفيذ 38 محورا، وفى عام 2014 تم التخطيط لإنشاء 34 محورا جديدا على النيل بتكلفة 70 مليار جنيه، وانه من 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 13 محورا، وحالياً جار تنفيذ 14 محور، ومخطط البدء في تنفيذ 7 محاور أخرى اعتبارة من خطة العام المالي القادم 2022/ 2023، وبذلك يصل الإجمالى إلى 72 محورا وكوبري منهم (36) محور وكوبرى بالصعيد.

وأوضح أن هذه المشروعات العملاقة يتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية وطنية متخصصة، حيث تساهم المشروعات في ربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، وخلق عدد كبير من فرص العمل وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار وزير النقل إلى أن ان كل الطرق الاسفلتية المتقاطعة مع المحاور سيتم رصفها كما ان كل الترع المتقاطعة معها سيتم تبطينها.

ويتابع أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي

وتابع الوزير خلال جولته أيضا أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي السباعية / ادفو / أسوان بطول 125 كم، حيث يتم التطوير في هذه المسافة بانشاء اتجاه جديد بطول 125 كم بعرض 13.9 متر (3 حارات)، ورفع كفاءة وتوسعة الطريق الحالى ليصبح 3 حارات في كل إتجاه وإنشاء طريق خدمة للنقل الثقيل (عدد 3 حارة مرورية) لطريق الخدمة الاسفلتى باتجاه اسوان + عدد 3 حارة مرورية لطريق الخدمة الخرسانى باتجاه القاهرة، وتتم كافة الأعمال بواسطة الشركات المصرية المتخصصة فى هذا المجال.

ووجه الوزير بالعمل على مدار الساعة وتكثيف العلامات الإرشادية، والمطبات الصوتية والعواكس الأرضية بطول الطريق وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقاً للمواصفات القياسية لزيادة معدلات السلامة والأمان على الطريق، وأن تتم تسوية مسافة 50 مترا على جانبي الطريق في الاتجاهين تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

واكد على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع خاصة مع أهمية الطريق الذي يشكل جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون، وسيكون محورا حرا للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين الدول الافريقية، كما يدخل المشروع ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها، والتي وجه بتنفيذها الرئيس السيسي للحد من مخاطر حوادث السيارات وتوفير أعلي درجات السلامة والأمان لقائدي المركبات.

وذكر ان كافة مراحل الطريق تنفذها شركات مصرية وطنية متخصصة وذلك في اطار الاهتمام بالشراكة مع القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ كافة المشروعات.

ويتفقد مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع

كما تفقد الفريق مهندس كامل الوزير مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع الفيوم/ أسوان/ ابو سمبل الذي يبلغ طوله 1100 كم وذلك في المسافة من الأقصر حتى أسوان بطول حوالي 220 كم، ورافقه اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري وقيادات الهيئة القومية للانفاق وإستشارى المشروع.

وقام الوزير بالمرور على مسار القطار في هذه المسافة لتدقيق مواقع المحطات وعددها 8 محطات منهل عدد 2 محطة قطار سريع و6 محطات إقليمية، وذلك من مطار أسوان حتى يصل إلى محطة الأقصر (أسوان الجديدة، ودراو، وكلابشة، وإدفو والسباعية، وإسنا، وأرمنت، والأقصر)، ويخدم القطار محافظة أسوان ويمر بقرى أصفوان والمطاعنة ويمر بمناطق وقرى القلايا وكلح الجبل ليصل إلى كلابشة وقرى بلانة وكوم امبو والمحاميد ونجع الحصايا ليصل إلى مدينة الأقصر بما فيها من معابد أثرية (معبد الكرنك، ومعبد هابو، ومعبد حتشبسوت، ووادى الملوك والمليكات) ليخدم الحركة السياحية.