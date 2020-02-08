وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ محوري ديروط وسمالوط على النيل بتكلفة 3.2 مليار جنيه

تم التخطيط لإنشاء 21 محورًا جديدًا على النيل

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية اليوم بمحافظتي أسيوط والمنيا لمتابعة معدلات تنفيذ محوري ديروط وسمالوط، حيث تابع الوزير، ويرافقه محافظ أسيوط معدلات تنفيذ محور ديروط على النيل بمحافظة أسيوط، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.7 مليار جنيه وطوله 29 كم وعرضه 21 مترًا بواقع حارتين مروريتين بعرض 7.5 متر لكل اتجاه.

ويشمل المحور 16 عملًا صناعيًا ومنها 12 كوبري، تضم 3 كباري رئيسية هي كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلى نهر النيل – كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي، و9 كباري فرعية و3 بربخ مخرات سيول – ونفق لتفادي التقاطعات مع الطرق الفرعية ومخرات السيول.

وأكد وزير النقل أن هذا المشروع سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة- أسيوط) بالطريق الزراعي الغربي، عابرا نهر النيل وسكة حديد القاهرة – أسوان جنوب مدينة ديروط.

محور سمالوط الحر يشمل 43 عملا صناعيا

بعدها توجه الوزير ويرافقه محافظ المنيا لمتابعة معدلات تنفيذ محور سمالوط الحر بمحافظة المنيا، والذي يبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه وطوله 24 كم وعرضه 21 مترًا وحارتان مروريتان بعرض 7.5 متر لكل اتجاه.

ويشمل المشروع 43 عملا صناعيا، منها 30 كوبري تضم 4 كباري رئيسية هي كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلى نهر النيل – كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي)، و26 كوبرى و17 نفقًا لتفادي التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف ومن المخطط الانتهاء منه في يونيو القادم.

وأوضح وزير النقل أن المشروع سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط.

وقال وزير النقل في تصريحات صحفية على هامش الجولة إنه اعتبارا من يونيو 2014 وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضيًا متكاملًا يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقط، فقد تم التخطيط لإنشاء 21 محورًا جديدًا على النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكباري القائمة على النيل منذ بدء إنشائها 38 كوبري ليصل إجمالي الكباري على النيل 59 كوبري.

وأشار الى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح 7 محاور على النيل (تحيا مصر – طلخا الجديد – بنها الجديد – الخطاطبة – بنى مزار – طما – جرجا) وجارٍ تنفيذ 8 محاور (حلوان – عدلى منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان)، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية التي تضم إنشاء 6 محاور ( شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – طملاي – أبوتيج).