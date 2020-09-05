وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ المشروعات بميناء الإسكندرية

تفقد وزير النقل، كامل الوزير، اليوم السبت، معدلات تنفيذ مجموعة من المشروعات بميناء لاسكندرية، وبدأت الجولة بتفقد موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 – 62 التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 7.2 مليار جنيه.

وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، عرضا أوضح فيه أنه بعد مرور 5 أشهر على البدء الفعلي في أعمال الإنشاء بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع بالكامل إلي 23%، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع نجاح الشركة من خلال التعاون مع إدارة الميناء في عدم التأثير علي حركة الملاحة في الممر الشمالي و حركة تداول البضائع علي الأرصفة من 63 إلي 68 من خلال التنظيم والتخطيط الجيد لحركة السفن والملاحة.

وأوضح أنه تم عمل 615 رحلة للكراكة تم خلالها نقل 5.4 مليون م3 من الرمال ليبلغ نسبة ما تحقق من اعمال الردم 67%، كما بدأت أعمال تحسين التربة بمناطق الرصيف الجنوبي وساحات التداول الداخلية للمحطة، حيث تعدي نسبة تنفيذ أعمال تحسين التربة 8%، وتقوم شركات المقاولات حاليا بالتجهيز والإعداد لإنشاء حائط الرصيف والمتوقع البدء فيه قبل نهاية العام الحالي.

معدلات العمل تسير وفقاً للبرنامج المخطط والمحدد للمشروع

وأضاف أن معدلات العمل بالموقع تسير وفقاً للبرنامج المخطط والمحدد للمشروع، وأن سيتم التركيز خلال الفترة القادمة علي اختيار نمط التشغيل للمحطة وأنه حالياً يتم التواصل مع بعض المشغلين العالميين المهتمين بالعمل في مصر للوصول إلي أفضل العروض.

ومن جانبه أكد كامل الوزير على أهمية اتباع قواعد السلامة والأمن الصناعي أثناء العمل حرصا على أرواح العاملين مع ارتدائهم لكافة وسائل الحماية، وضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل واتخاذ كافة التدابير والاجراءات التي تكفل المحافظة على صحة وسلامة العاملين بالمشروع.

المحطة تتجهز لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات نهاية 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى الربع الأول من 2022، مشيرا إلى أهمية المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحرى.

كما تابع وزير النقل مشروع انشاء رصيف 85/3 والذي يبلغ طوله 433 م وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة والذى بلغت نسبة تنفيذه 44%، حيث يشمل على ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها إلى 5 ملايين طن/سنة، وكذلك مشروع انشاء مركز لوجيستي للميناء بهدف زيادة الرقعه التخزينية وطاقة التداول للميناء بمساحة قدرها 44 فدانًا بتكلفة إستثمارية مقدارها 1250 مليون جنيه.

بعدها توجه وزير النقل إلى هاويس المالح حيث أكد أنه يتم دراسة أفضل الطرق لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهري ودراسة تسيير صنادل تحمل عدد 2 كونتينر إلى المناطق اللوجيستية سواء المملوكة للشركات الخاصة أو التي ستنفذها هيئة الميناء مستقبلا.

بعدها تفقد الوزير اعمال تجديد وتغيير خط السكة الحديد داخل الميناء ضمن خطة الوزارة لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية والحرص على تواجد اكثر من وسيلة للنقل من والى مينائي الاسكندرية ودمياط ( بري وسككي ونهري).

81% نسبة تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي

ثم توجه الوزير إلى متابعة مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54) والذي تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكباري إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل والذي يبلغ طولها 2.30 كم وعرضها 17.6 متر وتكلفتها الإجمالية 905 ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذها 81%.

ووجه وزير النقل بضرورة استكمال إزالة المعوقات وتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الأسكندرية.

ثم تفقد كوبري الطريق الشرياني في منطقة بوابة 27 داخل الميناء والذي قامت شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل بتنفيذ اعمال رفع كفاءته والتي تم الانتهاء منها.