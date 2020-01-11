وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

أكد على ضرورة الانتهاء من محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو وإنهاء اختبارات انظمة التشغيل والتحكم

تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم معدلات تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو ومعدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي “السلام – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان”.

بدأت الجولة بتفقد محطة النزهة بالمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، ثم استقل الوزير قاطرة اختبار على السكة من محطة النزهة ليتفقد باقي محطات المرحلة (هشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور التبادلية التي تعتبر نموذجا للنقل متعدد الوسائط).

واطلع الوزير على معدل تنفيذ كل محطة، ووجه بضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من المحطات الستة وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها لفتح المحطات للركاب في 25 أبريل 2020، وذلك بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان.

القيادة السياسية توجه بالانتهاء من مشروع القطار الكهريائي خلال 24 شهرا

بعدها تفقد الوزير مشروع القطار الكهربائي – والذي وجهت القيادة السياسية بالانتهاء منه خلال 24 شهراً – حيث تفقد محطات وجسر المشروع واطلع على معدلات تنفيذها حيث وصلت نسبة إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائي إلى 13% من النسبة المستهدفة.

وتم الانتهاء من ما يقرب من 12% من أعمال الكباري بالمشروع و14% من أعمال الأنفاق، و12% من أعمال جسور السكة وحوالي 7% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.

وأكد وزير النقل أن هذا المشروع سيساهم في ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك المساهمة في زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجارياً وصناعياً.

وأضاف أن مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي لها أهمية كبيرة في تعظيم منظومة النقل الجماعي.

الجدير بالذكر أن مسار القطار الكهربائي يبلغ طوله 70 كيلومتراً، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ 6 كباري، وكذلك نفقان للقطار الكهربائي بالإضافة إلى إنشاء 4 كباري سيارات بالهايكستب ومداخل مدينتي المستقبل والشروق.

كما أن مشروعي المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان يقوم بتنفيذ أعمال المحطات والجسور والورش الخاصة بهما شركات مصرية وسيتم توريد الوحدات المتحركة للمشروعين من الخارج.