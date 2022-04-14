وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ورافقه اللواء عصام والي رئيس هيئة الانفاق وقيادات الهيئة.

جاءت الجولة في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الجر الكهربائى التي تنفذها وزارة النقل للتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر الذكى والمتطور صديق البيئة.

وتمتد المرحلة الثالثة بطول 17.7 كم، وتشتمل على 15 محطة (8 نفقية + 5 علوية + 2 سطحية)، من محطة العتبة بمنطقة وسط البلد أسفل شارع 26 يوليو بمنطقة رملة بولاق، مروراً بمنطقة ماسبيرو ووزارة الخارجية، ثم تعبر أسفل نهر النيل مروراً بجزيرة الزمالك حتى ميدان الكيت كات، لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة، مروراً بشارعى البوهي والقومية العربية، وصولاً إلى الطريق الدائرى، والأخرى جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية، ثم تمتد إلي جامعة القاهرة، ويتم تنفيذها على ثلاث أجزاء.

بدأت جولة الوزير بتفقد أعمال التشطيبات النهائية والتركيبات للمعدات الكهروميكانيكية والإشارات والاتصالات وماكينات التذاكر بمحطة ناصر ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة 3A وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو، وتقع على مساحة 7100 متر مسطح ومكونة من 4 أدوار، وتضم 52 بوابة تذاكر و4 ماكينات TVM للحصول على التذاكر، و37 سلما كهربائيا من منسوب الشارع حتى ارصفة المحطة.

كما ان المحطة وباقي المحطات مؤهلة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يوجد بمحطة ناصر عدد 2 مصعد كهربائي من منسوب الشارع حتى الأرصفة، ويوجد بالأرصفة بلاطات بارزة لتسهيل حركة تنقلاتهم، كما يوجد بالمحطة 7 دورات مياة مخصص احداها لذوي الاحتياجات الخاصة.

واستقل وزير النقل جرار اختبار السكة لتفقد باقي محطات الجزء الأول، والذي يمتد من العتبة الى الكيت كات بطول 4 كم ويشتمل على 4 محطات نفقية (ناصر، ماسبيرو، صفاء حجازى، الكيت كات)، وذلك مرورا بالنفق اسفل النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك.

تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية

واكد الوزير ضرورة أن يتم تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وان تكون التشطيبات النهائية للمحطات على أعلى مستوى من الجودة. واطلع الوزير على المخطط الزمني لمراحل التشغيل التجريبي للجزء الاول (3A) تمهيدا للافتتاحه خلال الموعد المخطط.

وتابع وزير النقل معدلات تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الثالثة (3B)، والذي يمتد بطول 6.6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج، حيث يشتمل على 6 محطات (محطة نفقية ”السودان“ و4 محطات علوية ”إمبابة، البوهى، القومية العربية، الطريق الدائري“ ومحطة سطحية ”المحطة النهائية عند محور روض الفرج“). ووجه الوزير بدراسه ربط محطة الطريق الدائري مع مشروع اتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد الانتهاء من تطويره لتحقيق تبادل الخدمه بينهما.

وكذلك تابع وزير النقل الجزء الثالث من المرحلة الثالثة (3C)، والذي يمتد بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهرة مروراً بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، وتشمل 5 محطـات (3 محطات نفقية ”التوفيقية، وادي النيل، جامعة الدول“ ومحطة علوية ”جامعة القاهرة“ ومحطة سطحية ”بولاق الدكرور“). ووجه الوزير بان تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية مع الاستغلال الاستثماري الامثل لكافة المحطات.

الخط الثالث للمترو يعتبر أول شريان عرضي يربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى

الجدير بالذكر أن الخط الثالث للمترو يعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على 34 محطة (21 نفقية، عدد 2 سطحية، 11 علوية)، ويتم تنفيذه على أربعة مراحل، وقد تم الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل بطول حوالى 24 كم (الأولى ”العتبة – العباسية“ بطول 4.4 كم بعدد 5 محطات نفقية، الثانية ”العباسية – هارون“ بطول 7.7 كم وعدد (4) محطات نفقية، الثالثة بطول 11.5 كم وعدد 10 محطات “4 نفقية + 6 علوية“)، وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 17.7 كم وعدد 15 محطة (8 نفقية + 5 علوية + 2 سطحية).

كما يحقق الخط الثالث تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة، ومع القطار الكهربائي في محطة عدلي منصور التبادلية المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل، كما يشتمل هذا الخط على أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا على مساحة 65 فدان وتشتمل على 32 مبنى يتم فيها العمرات الجسيمة والخفيفة للقطارات بالإضافة لأعمال الغسيل الشامل ودهان وتجديد العربات، كما إنها مجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطار.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجري حالياً توريد 32 قطار جديد مطابقى لأعلى المواصفات التكنولوجية الحديثة لإستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب بعد إفتتاح المرحلة الرابعة، وكذلك بعد الإنتهاء من تنفيذ هذه المرحلة، حيث تم توريد 21 قطار دخل الخدمة منهم 14 قطار، كما تم توريد مكونات 5 قطارات، وجاري تجميع اول قطارين منهم في مصنع سيماف، كما أنه وبعد إكتمال تنفيذ الخط الثالث سينقل حوالى 1.5 مليون راكب / يومياً.