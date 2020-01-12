وزير النقل يتابع عددًا من مشروعات الطرق والكبارى فى محافظة بورسعيد

واصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولته التفقدية اليوم بمحافظة بورسعيد، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، حيث تفقد الوزير ويرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وقيادات هيئة الطرق والكباري كوبري الرسوة القديم بجنوب بورسعيد.

ووجه وزير النقل بالتنسيق بين المحافظة والهيئة العام للطرق والكباري وإدارة المرور لعمل دراسة لحالة الكوبري الحالية، وحركة السيارات عليه وإمكانية مرور النقل الثقيل عليه.

ثم توجه لمتابعة أعمال تنفيذ كوبري اشتوم الجميل على طريق بورسعيد دمياط، الذي يشمل إنشاء كوبري جديد بجوار الكوبري القديم، بتكلفة إجمالية بلغت 85.5 مليون جنيه، ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز، وأن تكون كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية.

كما تابع الوزير أعمال رفع كفاءة الطريق الساحلي الدولي بورسعيد/دمياط بطول بلغ 36 كم، بدءاً من بورسعيد حيث تم تقسيم الأعمال إلى مرحلتين.

وأوضح أن المرحلة الأولى بطول 15 كم مزدوج، حيث تم الانتهاء من الطبقة الرابطة وفور الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية، وسيتم تنفيذ أعمال التخطيط وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية، بينما المرحلة الثانية بطول 21 كيلومترا مزدوج، حيث تم نهو إتجاه بورسعيد / دمياط أما إتجاه دمياط / بورسعيد فيتم أعمال رفع الكفاءة وإعادة الرصف بواسطة شركة الصيانة الذاتية بنظام (FDR) إعادة تدوير الأسفلت.

يذكر أن وزير النقل افتتح اليوم محطة سكة حديد بورسعيد بعد الانتهاء من تطويرها، بتكلفة إجمالية قدرها 83 مليون جنيه، وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

وتفقد الوزير المحطة والأرصفة وشبابيك التذاكر واطمئن على كفاءة أجهزة “الاكس راي” بالمحطة.

وعلى هامش افتتاحه محطة بورسعيد للسكك الحديدية بعد تطويرها، قال وزير النقل إن العمل يجري على قدم وساق في تطوير كل عناصر منظومة السكك الحديدية، حيث ينفذ مشروعات حالياً في مجال السكة الحديد بقيمة 86 مليار جنيه، مضيفا: نهدف إلى أن نصل بعدد الركاب في 30 / 6 / 2020 إلي مليون راكب يوميًا.