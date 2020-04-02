وزير النقل يتابع حركة تداول الشاحنات والبضائع بموانئ البحر الأحمر

النقل تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا في الهيئات التابعة وفي وسائل النقل وفي مواقع تنفيذ المشروعات

تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، حركة تداول الشاحنات والبضائع الصادرة والواردة بموانئ البحر الأحمر، حيث يستعد ميناء سفاجا لمغادرة السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة بينما استقبل الميناء أمس نفس السفينة وعلى متنها 68 شاحنة.. وغادرت السفينتان “أمل والحرية 2” وعلى متنهما 71 شاحنة.

وشهد ميناء نويبع رحلات للسفينتين سينا وبريدج (وصول وسفر) وعلى متنهما 350 شاحنة على الخط الملاحى نويبع / العقبة.

وتقوم هيئة موانئ البحر الأحمر بتنفيذ توجيهات وزير النقل، بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والجاهزية بالموانئ واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وذلك خلال رحلات السفر والوصول وتطهير وتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة والكشف على أطقم السفن.

وتواصل وزارة النقل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في كافة الهيئات والشركات التابعة وفي وسائل النقل والمواصلات وفي مواقع تنفيذ المشروعات المختلفة.