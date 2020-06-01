وزير النقل يتابع تنفيذ 4 محاور على النيل في الصعيد بتكلفة 5.3 مليار جنيه

تفقد اليوم وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أعمال تنفيذ 4 محاور على النيل بمحافظتي أسوان وقنا بصعيد مصر بتكلفة 5.3 مليار جنيه، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الوزارة في مجال الطرق والكباري ومحاور النيل في صعيد مصر بالتزامن مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا.

وبدأت الجولة بمتابعة أعمال تنفيذ محور بديل خزان أسوان، الذى يبلغ تكلفته 1.5 مليار جنيه، ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترًا، بواقع 3 حارات فى كل اتجاه، ويتكون من كوبريين رئيسيين (كوبرى على النيل – كوبرى الطريق الصحراوي الغربي) إضافة إلى الأعمال الصناعية برابخ (مواسير – أنفاق)، وتابع الوزير أعمال تنفيذ القواعد الخرسانية والأعمدة والكمر.

ووجه وزير النقل باستمرار أعمال التعقيم والتطهير لمواقع العمل والمعدات حفاظًا على صحة وسلامة العاملين وتنفيذ كل الأعمال وفقاً لقياسات الجودة العالية، خاصة مع أهمية المحور في المساهمة فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره.

ولفت إلى أن المحور سيربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان – برنيس حتى الطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان) عابرًا نهر النيل والربط على طريق أسوان / أبو سمبل.

موضحا أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع نهاية العام القادم.

وبعدها تفقد الوزير أعمال تطوير المسافة من أسوان حتى إدفو بطول 100 كم، وتابع أعمال إزالة الأتربة والحفر وإنشاء جسر الطريق، ضمن أعمال تطوير المرحلة الثانية من مشروع تطوير القاهرة أسوان الصحراوي الغربي.

القيادة السياسية صدقت على إنهاء تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي خلال 4 سنوات

وصرح وزير النقل بأن القيادة السياسية صدقت على إنهاء تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول 1255 كم خلال 4 سنوات، على أن تكون مراحل المشروع وفقاً لأولويات التنفيذ التالية.

يذكر أن المرحلة الأولى تشمل التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم والمرحلة، والثانية تشمل المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 90 كم وكذلك المسافة من (ادفو – اسوان – توشكي بطول 350 كم)، اما المرحلة الثالثة فتشمل المسافة من محور ديروط مرورا باسيوط وسوهاج وقنا بطول 250 كم، على أن تشمل المرحلة الرابعة المسافة من قنا مرروا بالاقصر حتى ادفو بطول 235 كم وكذلك المسافة من توشكي حتي ارقين بطول 100 كم.

ثم توجه وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ محور دراو على النيل الذى يبلغ اجمالى تكلفته 1.4 مليار جنيه وطوله 17 كم، ويتكون من 7 كبارى من أهمها (كوبرى النيل – كوبرى الزراعى الغربى – كوبرى الصحراوى الغربى) و3 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، ويبلغ عرض الكوبرى فوق نهر النيل 25 مترا فيما يبلغ عرض باقى قطاعات الكبارى 21 مترا.

حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ الكباري والأنفاق بالمشروع، موجها قيادات هيئة الطرق والكبارى بتكثيف الأعمال للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد خاصة مع أهمية المحور في الربط بين الطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان) عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى (القاهرة – أسوان) جنوب مدينة دراو بمحافظة أسوان.

الانتهاء من 90% من أعمال محور كلابشة على النيل

بعدها توجه وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان والذى تبلغ تكلفته 1.050 مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع حارتان مروريتان لكل اتجاه والذى يشمل 9 كبارى من أهمها (كوبرى الطريق الزراعى الشرقي – كوبري النيل – كوبري على الطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي) و5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، حيث تم تنفيذ 90% من كافة الأعمال الخاصة بالمشروع وجاري الانتهاء من آخر باكية من كوبري النيل بالمحور.

وأكد الوزير ضرورة تكثيف كافة الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد خاصة مع أهمية المحور فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان).

محور قوص بلغت نسبة تنفيذه 90%

كما تفقد أعمال تنفيذ محور قوص على النيل بمحافظة قنا والذي بلغت نسبة تنفيذه 90% وبلغت تكلفته 1.350 مليار جنيه ويبلغ طوله 19 كم وعرضه 21 متر بواقع حارتان مروريتان، حيث يشتمل المحور على 30 عملا صناعيا 15 كوبرى (منها 6 كبارى رئيسية) و15 نفق.

ويتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوى الشرقى – نهر النيل – ترعة الكلابية – الطريق الزراعى الغربى وخط السكة الحديد – الطريق الصحراوى الغربي) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، وسيساهم المحور فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى والطريق الزراعى الشرقى بطريق (القاهرة – أسوان) الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى (القاهرة – أسوان) شمال مدينة قوص بمحافظة قنا.

واكد وزير النقل أنه بدءا من يونيو 2014، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضيا متكاملا يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل.

فقد تم التخطيط لإنشاء 21 محورا جديدا على النيل تضاف الى شبكة محاور النيل القائمة (38 كوبري) ليصل إجمالي المحاور والكباري على النيل (59) وأنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح 7 محاور على النيل (تحيا مصر – طلخا الجديد – بنها الجديد – الخطاطبة – بنى مزار – طما – جرجا) وجار تنفيذ 8 محاور (حلوان – عدلى منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان) بتكلفة 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية التى تضم 6 محاور (شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – منفلوط – أبو تيج).