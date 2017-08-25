وزير النقل يتابع تنفيذ مشروع تطوير نظم الإشارات

المال - خاصعقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الجمعة، اجتماعين منفصلين مع شركتين من الشركات المنفذة لمشروع تطوير نظم الإشارات، والتقى مسئولي شركتي تاليس والستوم لمتابعة معدلات التنفيذ في هذا المشروع الهام الذي سيساهم في رفع معدلات الأمان وسلامة سير القطارات.يأتى ذلك في إطار المتابعة الدوري

المال – خاص

عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الجمعة، اجتماعين منفصلين مع شركتين من الشركات المنفذة لمشروع تطوير نظم الإشارات، والتقى مسئولي شركتي تاليس والستوم لمتابعة معدلات التنفيذ في هذا المشروع الهام الذي سيساهم في رفع معدلات الأمان وسلامة سير القطارات.

يأتى ذلك في إطار المتابعة الدورية لمشروع تطوير منظومة الإشارات الكهربائية بخطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأكد الوزير، ضرورة قيام الشركات المنفذة بتكثيف الأعمال وتقديم جدول زمنى محدد لإنهاء الأعمال وضرورة إلتزام الشركات بتنفيذ الأعمال طبقًا للجدول الزمنى المقدم وأى تأخير عن ذلك يتم توقيع غرامات تأخير طبقًا للتعاقد، مع ضرورة التعاون بين الهيئة والشركات المنفذة والمحليات لإنهاء التصاريح اللازمة لتنفيذ الأعمال.

وأشار إلى أهمية تنفيذ هذا المشروع نظرا لأهميته الكبيرة في تطوير منظومة السلامة والأمان، موضحاً أن وزارة النقل تنفذ عددا من المشروعات الكبرى لتطوير نظم الإشارات بالخطوط الرئيسية للشبكة بإجمالي تكلفة تبلغ مليار دولار، منها (خط القاهرة– الإسكندرية) بطول 208 كم والذي تنفذه شركة تاليس، ممول من البنك الدولي، و(خط بني سويف– أسيوط) بطول 250كم والذي تنفذه شركة الستوم، ممول من البنك الدولي، و(خط بنها– الزقازيق– الإسماعيلية– بورسعيد) بطول 213 كم والذي تنفذه شركة سيمنز، ممول من الصندوق الكويتي والصندوق العربي للإنماء.

وأوضح وزير النقل، أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بخط طنطا المنصورة دمياط وجار تدبير التمويل من صندوق الإنماء الكويتي لاختيار إحدى الشركات العالمية للتنفيذ، وكذلك تم إنهاء ترسية تطوير نظم الإشارات بخط أسيوط- نجع حمادي، لشركة تاليس وجار الإعداد لتوقيع العقود لهذا المشروع الممول من البنك الدولي، لافتًا إلى أن وزارة النقل تنهي حاليا إجراءات اختيار استشاري كوري لإعداد مستندات الطرح والإشراف على التنفيذ لكهربة إشارات المسافة من نجع حمادي إلى الأقصر.

وأضاف أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها في الفترة المقبلة تزويد خطوط الشبكة الرئيسية بأحدث نظم التحكم العالمية في سير القطارات ETCS Level 1، وهو نظام تحكم آلي حديث، جار إعداد الدراسات الاستشارية له بمعرفة شركة ايتلفير الإيطالية لتزويد المسافة من الإسكندرية إلى نجع حمادي (مرحلة أولى) بالإضافة إلى تزويد 400 جرار بهذا النظام.