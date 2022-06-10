وزير النقل يتابع تنفيذ عدد من مشروعات الطرق في 6 محافظات

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، حيث بدأت الجولة بمتابعة أعمال تطوير وتوسعة وصيانة طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي باستخدام أساليب الرصف والصيانة الحديثة، للتخلص من مشاكل الرصف القائمة والناتجة من استخدام طرق الرصف التقليدية سابقا، وزيادة سمك طبقات الأسفلت بالطريق مما يصعب معه السيطرة على مشاكل هذه الطبقات، ورافقه اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات العملاقة التي تنفذها وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بعدد من محافظات الوجه البحري والدلتا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتفقد الوزير تطوير ورفع كفاءة المسافة من الطريق الدائري حتى طوخ بطول 22 كم، حيث يشمل المشروع أعمال رفع كفاءة الطريق القائم وأعمال التوسعة بعرض متوسط 12.5 متر في كل اتجاه، ويتم رفع كفاءة الطريق القائم بتقسيم الطريق إلى قطاعات حسب حالة الرصف في كل قطاع، بحيث يتم استعدال المناسيب مع إعادة التدوير بكامل العمق “FDR” أو إعادة التدوير على البارد “CIR” حسب حالة وسمك الرصف قبل العمل، مع معالجة الشروخ لتحسين خواص الخلطة الأسفلتية وتحمل الأحمال المرورية ولمنع التخدد.

بعدها توجه وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ وإنشاء 2 كوبرى عند عرب الرمل وأجهور الرمل على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي بطول 1500 متر فى الاتجاهين، ويتكون كل اتجاه من 3 حارات مروريه بعرض 12 مترا، بالإضافة إلى طريق سطحي يمين ويسار بعرض 3 حارات مرورية، حيث تم نهو اتجاه القاهرة إلى الإسكندرية بالكامل وتم تحويل المرور عليه.

الانتهاء من أعمال التوسعة السطحية فى اتجاه الإسكندرية

كما تم الانتهاء من أعمال التوسعة السطحية فى اتجاه الإسكندرية وتم البدء في اتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة في إطار الخطة الشاملة لتطوير طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى، ليصبح أربع حارات بكل اتجاه، ماعدا مداخل المدن والقرى 6 حارات لكل إتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري، حيث سيساهم المشروع في تخفيف الزحام عند منطقة عرب الرمل وأجهور الرمل، ومنع تكدس السيارات المستمر أمام القريتين وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعى، وخاصة مع وجود مزلقانات عند مداخل هذه المناطق على خط سكة حديد القاهرة/ الإسكندرية.

كما يأتى تنفيذ هذه الكباري ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء 10 كباري على امتداد طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي بتكلفة إجمالية حوالي 2 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ كباري الشرقاوية، وقلما والشموت وطوخ طنبشا، ويجري العمل بكباري، جنبواي (صفط الحرية)، ودسونس/ أم دينار، وكفر الدوار، وكوم إشو (كنج عثمان العلوي)، كما تم الانتهاء من كوبري دسونس/ الحلفاوية للمشاة، حيث ستساهم هذه الكباري في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق عند مداخل المدن والحد من وقوع الحوادث المرورية.

واطلع وزير النقل خلال جولته على معدلات تنفيذ عدد من قطاعات الطرق مثل رفع كفاءة الطريق وتوسعته فى المسافة من بنها حتى بركة السبع بطول 15 كم، كما اطمأن على إنتهاء أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق الحر دفرة / كفر الزيات (مسافات متفرقة)، ووجه الوزير بالاهتمام بأعمال النيوجرسي وإزالة المخلفات على مدار الساعة وإزالة التعديات على حرم الطريق.

بعدها توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع ازدواج محور طنطا/ السنطة/ زفتي الجديد بطول 21 كم، حيث تفقد المرحلة الأولى في المسافة من السنطة حتي طنطا، ويتكون المشروع من إنشاء طريق مزدوج بطول 11 كم وعرض رصف 22.5 متر بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه.

9 أعمال صناعية في مشروع ازدواج محور طنطا/ السنطة/ زفتى

كما تابع معدلات تنفيذ وإنشاء الأعمال الصناعية بالمشروع والتي تبلغ 9 أعمال صناعية بواقع 6 كباري و3 أنفاق، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الصناعية بنسبة 100%، وجار الانتهاء من اللمسات النهائية. لأعمال الطرق بالمشروع.

ثم تفقد وزير النقل يرافقه عدد من أعضاء مجلس النواب بكفر الشيخ المرحلة الأولى من مشروعإانشاء المحور المزدوج كفر الشيخ/ دسوق بطول 10 كم وعرض 11.25 م، بواقع ثلاث حارات لكل اتجاه، حيث يشمل المشروع 22 عملا صناعيا (12 كوبري علوي بالإضافة إلي استكمال الكوبري القائم و9 أنفاق) بالإضافة إلى أعمال الحمايات.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من هذا المشروع الذي بلغت نسبة تنفيذه 91% خاصة وأن الطريق يعتبر محورا خدميا يخدم محافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة، كما يساهم في تسهيل الحركة المرورية ونقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين الثلاث محافظات، مما يقلل زمن الرحلة، واستهلاك المواد البترولية ويقلل التلوث الناتج عن الازدحام، كما أن هذا المحور هو جزء من محور المحلة/ كفر الشيخ/ دسوق/ دمنهور/ حوش عيسى/ أبوالمطامير/جانكليس بطول 155 كم.

بعدها توجه وزير النقل لتفقد مشروع رفع كفاءة رافد بلطيم أحد المحاور الـ8 الطولية التي تربط القاهرة بالدولي الساحلي وهي محاور ( بنها/ المنصورة/ دمياط شرق النيل – بنها/ المنصورة/ دمياط غرب النيل – طنطا/ كفر الشيخ/ بلطيم/ الدولي الساحلي – رافد جمصة – طنطا/ كفر الشيخ/ دسوق/ مطوبس/ رشيد – محور النوبارية – طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي – طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي) لتسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع من القاهرة مرورا بالدلتا حتى الموانئ البحرية والتجمعات الساحلية الجديدة.

وتفقد في رافد بلطيم الاعمال الجاري تنفيذها بطول 20 كم باتجاه بلطيم باستخدم معدات اعادة تدوير طبقات الرصف FDR، حيث وجه الوزير بأن يصبح الطريق 3 حارات في كل اتجاه بدلا من حارتين.

تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى بلطيم

ثم توجه وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى بلطيم بطول 90 كم، وأشار إلى أنه سبق تطوير قطاعات الطريق بداية من القطاع من “الديبة” حتى كوبري دمياط على النيل بطول 30 كم وتطوير القطاع من البرلس حتى رشيد بطول 60 كم، وتطوير القطاع من كوبري رشيد حتى تقاطع طريق “القاهرة – الإسكندرية” الصحراوي بطول 55 كم، وتطوير القطاع من كوبري 27 حتى سيدي كرير بطول 35 كم، كما تم الانتهاء من كوبري الكيلو 6.5 في بداية الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد.

ووجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكباري بصيانة الكباري القائمة وعدم تنفيذ أعمال كشط الطريق لمسافات كبيرة إلا بعد تجهيز المواد الخاصة بالأسفلت وإستمرار أعمال الصيانة الدورية والنظافة وإزالة الأتربة والاهتمام باللوحات الإرشادية.

خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد إلى السلوم

وأكد الفريق كامل الوزير أن تطوير هذه القطاعات يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد إلى السلوم الذي يبلغ طوله حوالي 800 كم، حيث يتم رفع كفاءة الطريق ليصبح 6 حارات بكل اتجاه منها 3 حارات للرصف الخرساني يخصص للشاحنات، لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط (دمياط – بورسعيد – الإسكندرية) ويمر بـ6 محافظات هي دمياط وبورسعيد والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية والمناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.

وفي ختام جولته تابع الوزير أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير ورفع كفاءة محور – المنصورة – المحلة – طنطا غرب النيل في المسافة من دمياط حتى شربين بطول 38 كم (أحد طرق مبادرة حياة كريمة)، حيث تم تكليف 5 شركات لسرعة إنجاز الأعمال وجار العمل بنظام إعادة تدوير طبقات الرصف “FDR”.

كما تمت متابعة مشروع كباري شربين الجاري إنشاؤها ضمن أعمال تطوير المزلقانات لتحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين، حيث يجرى إنشاء 3 كباري علوية (كوبري أعلى مزلقان سواقي العرب وكوبري المرور وكوبري نزلة الدبوسي)، حيث تم البدء في أعمال كوبري سواقي العرب بتكلفة 253 مليون جنيه، ويبلغ طول الكوبري 405 أمتار وبعرض 20 مترا، حيث سيخدم هذا المحور المنصورة ودمياط.