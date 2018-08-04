وزير النقل يتابع تنفيذ رابع مراحل الخط الثالث للمترو

محمود محسنأجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل يرافقه اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية الأنفاق والدكتور عمرو شعت مساعد الوزير جولة تفقدية، لمتابعة معدلات التنفيذ بالجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو (4A) والذى يمتد بطول 5.15 كم، ويشتمل على (4) محطات نفقية، وهي (هارون &ndash

محمود محسن

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل يرافقه اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية الأنفاق والدكتور عمرو شعت مساعد الوزير جولة تفقدية، لمتابعة معدلات التنفيذ بالجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو (4A) والذى يمتد بطول 5.15 كم، ويشتمل على (4) محطات نفقية، وهي (هارون –هليوبوليس- ألف مسكن – نادى الشمس) ومحطة علوية هى محطة النزهة.

وتفقد الوزير محطات هذا الجزء والتقى العاملين بهذا المشروع المهم وأكد أن هناك تقدمًا كبيرًا في تنفيذ الأعمال الإنشائية للجزء الأول للمرحلة بنسبة إنجاز 90 ٪ والأعمال المدنية والتشطيبات 93 ٪ وأعمال السكة بنسبة 90٪ فى حين بلغت اعمال القوى الكهربائية 90% والاعمال الكهروميكانيكية 81% وأعمال الاتصالات والاشارات والتحكم 66%.

واضاف عرفات أنه من المقرر افتتاح هذا الجزء فى ديسمبر 2018، خاصة أن نسب تنفيذ المحطات تتمشى مع الجدول الزمنى للتنفيذ حيث إن نسبة تنفيذ الاعمال المدنية والتشطيبات لمحطة هارون ومحطة الف مسكن بلغت 99% ومحطة نادى الشمس 96%.

وأوضح عرفات أن وزارة النقل تولى أهمية كبيرة

لتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، نظرًا للدور المهم لمترو الأنفاق فى تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة خاصة أنه أحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعى المنظم، منوها الى أنه يجرى حاليًا العمل في خمسة مشروعات بالخط الثالث وهي الجزأين الأول والثانى من المرحلة الرابعة، إضافة إلى الثلاثة أجزاء بالمرحلة الثالثة.