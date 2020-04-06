وزير النقل يتابع تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

حيث قام الوزير اليوم ويرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بتفقد محطات (النزهة، وهشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، الهايكستب، وعدلي منصور)

للمرة الثانية خلال 72 ساعة يجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية في مواقع تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، حيث قام الوزير اليوم ويرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بتفقد محطات (النزهة، وهشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، الهايكستب، وعدلي منصور).

بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة مترو النزهة، ثم استقل كل من وزير النقل ومحافظ القاهرة قاطرة اختبار على السكة ليتفقدا باقى محطات المرحلة والوقوف على معدلات التنفيذ لكل محطة.

الوزير يوجه بضرورة تكثيف الأعمال واستمرار إجراءات مواجهة “كورونا”

ووجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المحطات وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها وكذلك استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري واستخدام العمال والمهندسين للمطهرات بشكل مستمر مع تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم.

وأشار إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعى.

واطلع وزير النقل ومحافظ القاهرة على خطط تطوير منطقة جسر السويس بالكامل بما فيها تطوير المناطق السكنية والطرق الداخلية بها والطرق المتواجدة في مسار مترو الأنفاق وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمام الحكومة المصرية بتطوير جميع المناطق وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى ، كما تم خلال الزيارة بدء حملة لإزالة التعديات على مسار السكة الحديد خاصة في منطقة الهايكستب.