وزير النقل يتابع تنفيذ الخط الثالث للمترو وتحويلات مرافق «الرابع»

المرحلة الأولى من الخط الرابع يبلغ طولها 19 كم وتشتمل على 17 محطة

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، التى يبلغ طولها 17.7 كم، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التي تنفذها وزارة النقل.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير في تصريحات صحفية على هامش الجولة أهمية هذه المرحلة؛ حيث إنها تحقق الربط مع الخط الأول في محطة ناصر والثانى في محطتى العتبة وجامعة القاهرة.

يذكر أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث تشتمل على 15 محطة، حيث تفقد عددًا من المحطات مثل (الزمالك – الكيت كات -القومية – الدائري) والتقى المهندسين والعاملين بالمشروع، واطلع على معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة.

وبلغت نسبة تنفيذ المرحلة بالكامل 27.1%، ويتم تنفيذها على ثلاثة أجزاء، حيث الجزء الأول يمتد من محطة العتبة حتي الكيت كات بطول 4 كم.

ويشمل 4 محطات نفقية، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 38% ومخطط افتتاحه فى 2021، حيث تقوم ماكينة الحفر العميق حالياً بحفر الجزء النفقى بين محطتى ماسبيرو والزمالك.

كما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحطة الزمالك 61%، وبمحطة الكيت كات 73%، والجزء الثاني يمتد بطول 6.6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج.

ويشمل 6 محطات (محطة نفقية و4 علوية ومحطة سطحية) وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 17% ومخطط افتتاحه فى 2022.

و يمتد الجزء الثالث بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة، ويشمل 5 محطـات (3 محطات نفقية ومحطة علوية ومحطة سطحية)، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 10% ومخطط افتتاحه فى 2023.

أهمية الخط الثالث تنعكس فى أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها

وأضاف وزير النقل أن أهمية الخط الثالث تنعكس فى أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها، وأن تكلفة تنفيذ الخط الثالث بالكامل تبلغ حوالى 97 مليار جنيه، وبلغت تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 32.8 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه يجرى حالياً نهو تنفيذ أعمال الجزء الثانى من المرحلة الرابعة التى تشتمل على ورشة العمرة الجسيمة التى تعتبر أكبر ورشة في الشرق الأوسط، ومن المخطط افتتاحه فى احتفالات إبريل 2020؛ ليصل طول ما تم تشغيله من هذا الخط 23.5 كم.

بعدها توجه وزير النقل لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، التى يبلغ طولها 19 كم.

وتشتمل على 17 محطة، حيث تفقد الوزير أعمال تنفيذ تحويلات المرافق التي تتم من خلال التنسيق المستمر مع كل الجهات المعنية.

وشدد الوزير على متابعة تنفيذ الأعمال بصفة يومية للالتزام بالتوقيتات المحددة لنهو الأعمال بمواقع المحطات، وبما لا يعوق الحركة المرورية بالشارع، وطبقاً للتصاريح الممنوحة للأعمال؛ تمهيداً لتسليم مواقع العمل لمقاولي التنفيذ خالية من أي معوقات.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه المرحلة يجسد عمق العلاقات المصرية اليابانية خاصة فى مجال النقل، حيث قامت وكالة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) بإعداد الدراسات والتصميمات ومستندات الطرح الخاصة بهذه المرحلة.

المرحلة الأولى من الخط الرابع تبلغ تكلفتها 70 مليار جنيه

وأضاف: كما تم توقيع اتفاقية قرض مقيد ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار مع الوكالة اليابانية (الجايكا) للمساهمة في تمويل تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو والذي تبلغ تكلفتها 70 مليار جنيه.

كما تم توقيع مذكرة التفاهم مع تحالف شركات متسوبيشي أوراسكوم لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكة والسكة والورشة للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، بقيمة حوالى 12.5 مليار جنيه.

وأوضح: تم التعاقد أيضا مع شركة هرنكنشت الألمانية لتوريد 4 ماكينات حفر أنفاق جديدة للتنفيذ، وحرصاً من الحكومة المصرية علي الاستفادة من التقنيات الألمانية سيتم تأهيل وتدريب الكوادر المصرية على الأساليب الحديثة والمتطورة في مجال حفر الأنفاق تحت إشراف الشركة الألمانية.

وأضاف وزير النقل أنه تم تقسيم الأعمال المدنية، والتى سيتم تنفيذها بتحالفات مصرية يابانية إلى جزأين الشرقى بطول 5.1 كم.

وستتولى تنفيذه شركة «تايسى كوربوريشين» اليابانية بالمشاركة مع شركة أوراسكوم، وجار التفاوض مع الشركتين، والغربى بطول 13.7 كم.

وسيتولي تنفيذة 4 شركات مصرية وطنية، كما يجرى الإعداد لطرح أعمال توريد الوحدات المتحركة.

جدير بالذكر أن هذا الخط يربط محافظة القاهرة بمحافظة الجيزة وبمدينة السادس من أكتوبر، حيث تمتد المرحلة الأولى منه من المحطة التبادلية “حدائق الأشجار” غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلي محطة الملك الصالح للمترو حيث يتقاطع مع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح في منطقة مصر القديمة وصولاً الى محطة عمرو بن العاص.