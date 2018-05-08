وزير النقل يتابع تنفيذ ازدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة والجديدة

محمود محسنأجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة أعمال تنفيذ ازدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة والجديدة، والذي تبلغ تكلفته (19.3 مليون يورو و96 مليون جنيه) بما يعادل 600 مليون جنيه والذي يدخل ضمن خطة تحديث الخط الأول للمترو.وصرح وزير النقل بأن هذا الازدواج سي

محمود محسن





أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة أعمال تنفيذ ازدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة والجديدة، والذي تبلغ تكلفته (19.3 مليون يورو و96 مليون جنيه) بما يعادل 600 مليون جنيه والذي يدخل ضمن خطة تحديث الخط الأول للمترو.

وصرح وزير النقل بأن هذا الازدواج سيسهم فى القضاء على تكدس الركاب بأرصفة محطات الخط الأول، خاصة محطتى المرج والمرج الجديدة والتي تعاني كثافة الركاب، حيث تبلغ طول هذه المسافة 1.3 كم، وبعد الازدواج سيتراجع زمن التقاطر من 10 دقائق حاليًّا في هذه المسافة إلى 3.5 دقيقة.

كما أن الازدواج يسهم في الوصول بزمن الرحلة من حلوان إلى المرج الجديدة إلى الزمن القياسي وهو 75 دقيقة، وامتصاص الكثافة العالية للركاب، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الازدواج نهاية 2018.

وتابع عرفات أعمال تجديد محطة المرج الجديدة، والتي تبلغ تكلفتها 100 مليون جنيه، حيث يأتي هذا المشروع في إطار خطة وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في النهوض بمستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو، خاصة أن هذه المحطة تتسم بكثافة ركاب عالية، ومن ثم فإن تطوير هذه المحطة سيؤثر إيجابًا على كفاءة التشغيل ومستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو، ومن المقرر الانتهاء من أعمال تطوير المحطة في 31/6/2018.

الجدير بالذكر أن أعمال التطوير التى تجرى بالمحطة تشمل إنشاء مبنى كامل مكون من دورين وإعادة زرع أعمدة الشبكة وتركيب شبكة هوائية كالمستخدمة فى الخط بالكامل، لاستيعاب التشغيل حتى المرج الجديدة، وتركيب أجهزة الإشارات على طول السكة بنفس مواصفات الخط الأول، وتركيب أجهزة تحكم وربطها مع أجهزة التحكم المركزى للخط وتنفيذ غرفة معدلات كهربائية شاملة وتركيب أجهزة كهربائية لتقوية الطاقة الكهربائية لاستيعاب القطارات حتى محطة المرج الجديدة.

ثم تفقّد عرفات عددًا من محطات مترو الأنفاق (عزبة النخل- حلمية الزينون- كوبري القبة)، حيث تابع انتظام العمل بالمحطات واطمأن على زمن التقاطر وتقديم خدمة مميزة للركاب، كما التقى عرفات عددًا من الركاب، وأكد لهم أن عملية تحديث الخط الأول للمترو شديد الأهمية، حيث إن هذا الخط هو الأعلى كثافة بين جميع الخطوط فى نقل الركاب، حيث يقل نحو 1.5 مليون راكب يوميًّا.

ولفت عرفات إلى أن خطة تحديث الخط الأول ستشمل تطوير نظم الإشارات وتطوير نظم التحكم المركزى وتطوير أنظمة الاتصالات وشراء وإعادة تأهيل الوحدات المتحركة “القطارات” والعمل على التعاقد على 32 قطارًا مكيفًا جديدة لتعمل إلى جانب الـ20 قطارًا مكيفًا التي تم إدخالها للخط الأول، وكذلك تجديد شريط المترو، وتجديد بعض الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال أخرى.