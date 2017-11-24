وزير النقل يتابع تنفيد محور كوبرى طما العلوى بسوهاج

المال - خاص أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل اليوم الجمعة جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ محور كوبرى طما العلوى على النيل والذي يتكون من كوبرى النيل ، كوبرى السكة الحديد 4 كوبرى رئيسي ، 12 كوبرى أعلى الترع والمصارف و22 نفقا. وأوضح الوزير أن المشروع يشمل مرحلتين، هما المرحلة الأولى من محور طما،



المال – خاص

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل اليوم الجمعة جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ محور كوبرى طما العلوى على النيل والذي يتكون من كوبرى النيل ، كوبرى السكة الحديد 4 كوبرى رئيسي ، 12 كوبرى أعلى الترع والمصارف و22 نفقا.

وأوضح الوزير أن المشروع يشمل مرحلتين، هما المرحلة الأولى من محور طما، بإجمالى طول 6.8 كم وعرض 21 مترا وبتكلفة تبلغ 412 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 88% ومن المقرر في نهو الأعمال في بداية مارس 2018.

وأضاف أن المرحلة الثانية من كوبرى طما بإجمالى طول 16.5 كم وعرض 21 مترا وبتكلفة تبلغ 300 مليون جنيه.