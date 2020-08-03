وزير النقل يتابع بدء أعمال المعالجة والإصلاح في الركن المتضرر من عمارة الزمالك

قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم، بجولة تفقدية في محطة صفاء حجازي بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع؛ حيث تابع الوزير بدء أعمال المعالجة والإصلاح في الركن المتضرر من عمارة الشربتلي بالزمالك لاستعادة الوضع الطبيعي للعمارة بعد الانتهاء من أعمال حقن التربة أسفل الركن المتضرر من العمارة وأسفل السور الخارجي وإحدى الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين بالزمالك، وكذلك بعد الانتهاء من صب الهيكل الخرساني لركن العمارة المتضرر وأعمال تأمين العمارة.

كما اطمأن وزير النقل على التزام الشركات المنفذة بتنفيذ كل الأعمال التي أوصت بها اللجنة الفنية الهندسية المكونة من 6 أساتذة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، وعلى استمرار العمل على مدار الساعة في مواقع العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدا لعودة السكان إلى العمارة.

بعدها توجه الوزير لتفقد محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق حيث بدأت الجولة بتفقد محطة عدلى منصور ثم ورشة العمرة الجسيمة ثم تفقد باقي محطات المرحلة وهي (الهايكستب – قباء – عمر بن الخطاب – هشام بركات – النزهة).

حيث اطمأن الوزير على جاهزية كل المحطات تمهيدًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، وعلى توافر كل عوامل السلامة والأمان بأنظمة السكة والإشارات وأنظمة المسير.

وأكد أهمية محطة عدلي منصور والتي ستكون محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية إستثمارية على مساحة 15 فدانًا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائى (عدلى منصور – العاصمة الأدارية – العاشر من رمضان) ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة / السويس) ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والاتوبيس الترددي.

وأضاف وزير النقل انه للمرة الأولى في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق يتم تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيدٍ مصرية من خلال شركات مصرية وطنية وهي (المقاولون العرب – أوراسكوم) كمقاول رئيسى للمشروع بالاشتراك مع كبريات الشركات العالمية في مجال الأنظمة والسكة وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.