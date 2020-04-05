نقل وملاحة

وزير النقل يتابع انتظام حركة تشغيل مترو الأنفاق ويطمئن على تقليل زمن التقاطر

وجه الوزير الشركة المصرية لإدارة المترو باستمرار الدفع بقطارات إضافية في حالة وجود أي كثافات من الركاب
محمود محسن 7:59 م, الأحد, 5 أبريل 20 7:59 م, الأحد, 5 أبريل 20

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قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير في تمام الساعة 4.30 مساء اليوم بجولة تفقدية لمحطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق لمتابعة انتظام حركة قطارات المترو، حيث شاهد مرور عدد كبير من القطارات بالخطين الأول والثاني.

واطمئن الوزير على تقليل زمن التقاطر ليصبح بين كل قطار وآخر من دقيقتين إلى 2.5 دقيقة مع زيادة عدد القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة حيث يتم تشغيل 45 قطارا بالخط الأول و28 قطار بالخط الثاني و11 قطارا بالخط الثالث.

ووجه الوزير قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو باستمرار الدفع بقطارات إضافية في حالة وجود أي كثافات من الركاب.

وأكد ، مؤكدا أن الكل يجب أن يتسابق في خدمة المواطن المصري وان يقوم آخر قطار من المرج الجديدة الساعة 6.30 مساءا ومن حلوان الساعة 6.20 مساء وآخر قطار من المنيب وشبرا الساعة 6.30 مساء، لامتصاص أي كثافات من الركاب قبل توقيت الحظر، والتنسيق مع وزارة الداخلية لوصول بعض القطارات بعد توقيت الحظر.

وبعدها توجه وزير النقل إلى محطة مصر للسكك الحديدية، حيث اطمئن على أعمال التعقيم بالمحطة وشبابيك التذاكر والارصفة.

ووجه باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والمحافظة الدائمة على مستوى عالي من النظافة بالقطارات والمحطات وتقديم كافة التسهيلات للركاب واستمرار الدفع بقطارات إضافية في اي خط من خطوط السكك الحديدية يشهد كثافة ركاب.

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بقلم محمود محسن

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