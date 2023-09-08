وزير النقل يتابع التشغيل التجريبي للخط الثالث للمترو استعدادا للافتتاح الرئاسي

أجرى وزير النقل الفريق مهندس الوزير جولة تفقدية بمشروع المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، وتابع أعمال التشغيل التجريبي للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (والتي بدأت من شهر مايو الماضي) مستقلا أحد قطارات الخط الثالث للمترو، ويمتد هذا الجزء بطول 6.6 كم ويشتمل على 6 محطات (محطة نفقية (السودان) + 4 محطات علوية (إمبابة – البوهي – القومية – الطريق الدائري) + محطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج)، ورافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

واطمأن وزير النقل على جاهزية هذا الجزء استعدادا للافتتاح الرئاسي خلال الفترة القادمة، حيث يتم حاليا اختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة – التكييف – التهوية) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها، كذلك يتم تسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع تمهيداً لبدء تشغيلها للركاب خلال الفترة القادمة.

وتفقد وزير النقل المحطات في الجزء الثاني من المرحلة الثالثة وشاهد أعمال التشطيبات والتركيبات النهائية مثل أعمال التركيبات النهائية للمعدات الكهروميكانيكية والإشارات والإتصالات وماكينات التذاكر.

واطلع وزير النقل على التقدم في معدلات تنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو (3C) الذي يمتد بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطات (3 محطات نفقية ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتين علويتين).

المرحلة الثالثة من الخط الثالث لـ«مترو الأنفاق» تمتد بطول 17.7 كم

جدير بالذكر أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وصولاً إلى الطريق الدائرى، وفرعة جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية، ثم تمتد إلي جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاث أجزاء، وتم في أكتوبر 2022 إفتتاح الجزء الأول منها بطول 4 كم بعدد 4 محطات نفقية والذي حقق بإفتتاحه تبادل خدمة نقل الركاب بين الخطين الثالث والأول للمترو.

ويعتبر الخط الثالث للمترو أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، حيث يمتد بطول 41.2 كم وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف)، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل، كما يشتمل هذا الخط على ورشة على مساحة 65 فدانا مجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطار.