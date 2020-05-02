وزير النقل يتابع استكمال اختبارات التشغيل واللمسات الأخيرة للخط الثالث بالمترو

واصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولاته التفقدية، اليوم، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية التي تنفذها الوزارة بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل المختلفة، حيث تفقد الوزير اللمسات الأخيرة لمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

حيث يجري حاليا استكمال اختبارات التشغيل واللمسات الأخيرة لوضع الخط بالخدمة فور وصول بعض المعدات المطلوبة للاختبارات، وكذلك وصول الخبراء الأجانب لإصدار شهادة سلامة التشغيل، خاصة في ظل أزمة كوفيد 19 العالمية.

بدأت الجولة بتفقد محطة النزهة، حيث شاهد الوزير شبابيك التذاكر وبوابات الدخول والخروج وأنظمة الإنذار والحريق وسلالم المحطة المتحركة، ثم استقل وزير النقل قاطرة اختبار على السكة مرورا بمحطات هشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب حتى محطة عدلي منصور، حيث ستكون منطقة محطة عدلي منصور نموذجاً للنقل متعدد الوسائط حيث ستشمل “الخط الثالث للمترو – القطار الكهربائي shuttle bus – خط سكة حديد (عين شمس /السويس).

كما تفقد وزير النقل أعمال تنفيذ ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تضم جراج ضخم على مساحة 20 الف متر مسطح حيث يضم 15 سكة كل منها تتسع لقطارين بإجمالي 30 قطار.

وأكد الوزير أهمية أنظمة الحريق بالورشة وان تكون التشطيبات النهائية على أعلى مستوى وبها أحدث المعدات والأجهزة.

وأشار الوزير إلى استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري واستخدام العمال والمهندسين للمطهرات بشكل مستمر مع تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم.

ولفت إلى أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تعظيم منظومة النقل الجماعى داخل القاهرة الكبرى وكأحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد.