وزير النقل يتابع أعمال محطة هارون بالخط الثالث لمترو الأنفاق

المال ـ خاص:







تابع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يرافقه اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، مساء أمس، أعمال تنفيذ محطة هارون المدرجة بالجزء الأول للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث تفقد الوزير تنفيذ الأعمال المدنية للمحطة التي بلغت نسبة تنفيذها 98% وأعمال التشطيبات التي بلغت نسبتها 65% وكذلك أعمال السكة في المحطة والتي بلغت نسبة تنفيذها 95% واعمال الاتصالات والإشارات بالمحطة والتي بلغت نسبة تنفيذها 33%.







وقال الوزير إن الجزء الأول من المرحلة الرابعة يمتد بطول 5.15 كم ويشتمل علي (4) محطات نفقية وهـــــي: ( هارون –هليوبوليس- ألف مسكن – نادى الشمس) ومحطة علوية هي محطة النزهة، مشيرا إلى أن هناك تقدما كبيرا في تنفيذ الأعمال الإنشائية للجزء الأول من المرحلة الرابعة بنسبة إنجاز ٨٠٪‏ وأعمال التشطيبات بنسبة ٥٥٪ ‏وجار أعمال الاتصالات والإشارات والتحكم بنسبة ١٥٪‏ والأعمال، وجار تنفيذ أعمال السكة بنسبة ٣٠٪‏ لافتا إلى أنه تم اختصار المدة الزمنية لتنفيذ المرحلة ومن المخطط افتتاحها للجمهور فى الثلث الأخير من عام 2018.







وأكد أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق نظراً للدور المهم لمترو الأنفاق فى تخفيف الضغط المرورى على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعى المنظم، حيث إن المستهدف أن تستوعب شبكة مترو الأنفاق بعد استكمال تنفيذها ما يقرب من 9 ملايين راكب يومياً.