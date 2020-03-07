وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محور سمالوط بمحافظة المنيا بتكلفة 1.5 مليار جنيه

واصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولته التفقدية اليوم لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة في صعيد مصر، حيث تابع الوزير ويرافقه محافظ المنيا معدلات تنفيذ محور سمالوط الحر والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه.

ويبلغ طول المحور 24 كم وعرضه 21 مترًا بواقع حارتين مروريتين بعرض 7.5 متر لكل اتجاه.

ويشمل 43 عملاً صناعياً، منها 30 كوبري تضم 4 كباري رئيسية، وهي (كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وأعلى نهر النيل، وعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي، وعلى الطريق الصحراوي الغربي)، و26 كوبرى و17 نفقًا لتفادي التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف ومن المخطط الانتهاء منه في يونيو القادم.

وصرح وزير النقل بأن هذا المحور سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط.

وأوضح أن المحاور التي يتم تنفيذها ستساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل.

وأشار وزير النقل إلى أنه تم التخطيط لإنشاء 21 محورا جديدا على النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكباري القائمة على النيل منذ بدء إنشائها (38 كوبري) ليصل إجمالي الكباري على النيل (59 كوبري).

وذلك اعتبارًا من 30/6/2014 في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل

وأضاف: تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح 7 محاور على النيل (تحيا مصر – طلخا الجديد – بنها الجديد – الخطاطبة – بنى مزار – طما – جرجا) وجار تنفيذ 8 محاور (حلوان – عدلى منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان)، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم 6 محاور (شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – منفلوط – أبو تيج).