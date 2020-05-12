وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ كوبري المديرية ببني سويف بتكلفة 90 مليون جنيه

واصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولته التفقدية بمحافظة بني سويف لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية التي تنفذها وزارة النقل، بالتزامن مع استمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل.

وتفقد الوزير، يرافقه محافظ بني سويف، مشروع إنشاء كوبري المديرية فوق مزلقان السكة الحديد الذي تبلغ تكلفته 90 مليون جنيه بطول 540 مترا وعرضه 8 أمتار، والذي تنفذه شركة النيل العامة لانشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

واطلع الوزير على معدلات تنفيذ المشروع، مشددا على ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، وأن يتم تكثيفها لسرعة الإنجاز ليتم الإنتهاء من المشروع نهاية أغسطس القادم.

المشروع سيسهم في تحقيق السيولة المرورية

وأضاف أنه سيسهم في تحقيق السيولة المرورية وفك الاختناقات المرورية ومنع التكدُّس في ميدان المديرية الذي يعتبر من أكثر ميادين المحافظة كثافة.

وفي تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية بكوبري المديرية، أكد وزير النقل أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإقامة كباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة؛ بهدف حل الاختناقات المرورية وتسهيل انتقال المواطنين وتأمين عبورهم فوق المزلقانات وتأمين مسير القطارات.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ 33 كوبري أعلى المزلقانات كمرحلة أولى.

وأوضح أن الهيئة العامة للطرق والكباري تنفذ حاليا 254 عملا صناعيا (160 كوبري و94 نفقا) على مستوى الجمهورية سواء ضمن مشروعات محاور النيل او على الطرق الرئيسية أو كباري علوية أو محاور ربط الموانئ البحرية بشبكة الطرق لفك الاختناقات المرورية وتحقيق انسيابية مرورية للمركبات والأفراد.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ كل المشروعات، ومنها مشروعات الطرق والكباري بالتزامن مع استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

ولفت وزير النقل إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات من أولويات وزارة النقل.

وأوضح أنه قد أصدر توجيهات مشددة بتعقيم وتطهير مواقع العمل والمعدات المستخدمة بشكل دوري ومستمر والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحاً، وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري، مع الالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل والتأكيد على ارتدائها.