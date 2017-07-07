وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ طريق شبرا بنها الحر

محمود محسنقام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بجولة مفاجئة لطريق شبرا بنها الحر؛ لمتابعة معدلات التنفيذ والاطمئنان باستمرار العمل أثناء الإجازات وعلى مدار الـ24 ساعة، كما سبق ووجّه في زياراته السابقة.وصرّح عرفات بأن الزيارة تهدف إلى تلافي أي تأثيرات مؤقتة حدثت على أعمال التوريدات نتيجة ارتفاع

محمود محسن

قام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بجولة مفاجئة لطريق شبرا بنها الحر؛ لمتابعة معدلات التنفيذ والاطمئنان باستمرار العمل أثناء الإجازات وعلى مدار الـ24 ساعة، كما سبق ووجّه في زياراته السابقة.





وصرّح عرفات بأن الزيارة تهدف إلى تلافي أي تأثيرات مؤقتة حدثت على أعمال التوريدات نتيجة ارتفاع أسعار السولار الأخيرة بسبب اعتماد كل أجهزة وشاحنات المشروع على السولار.

ولفت إلى أن هناك تعديلات في أسعار التعاقدات طبقًا للقرارات التي تصدرها الدولة، حيث إن زيادة سعر السولار الأخيرة يتبعها مراعاة الزيادة في سعر التوريدات والنقل، مشيرًا إلى أننا نوجه رسالة طمأنة لكل شركات المقاولات بالاستمرار في المشروعات، خاصة أنه يتم العمل بقطاع النقل بمشروعات تبلغ 60 مليار جنيه، والدولة حريصة على استمرار كل المشروعات.

وخلال الجولة تفقَّد عرفات قطاعات المشروع المختلفة، وأكد ضرورة الانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني، مشيرًا إلى أن الانتهاء من الأعمال الصناعية بالمشروع- وعددها 62 عملًا صناعيًّا (38 “كوبري” و24 نفقًا)- خلال 20 يومًا، وأن أعمال التشطيبات بدأت بالتوازي مع الانتهاء من الأعمال الصناعية.

والتقى عرفات العاملين بالمشروع، والذين كان أغلبهم من الشباب، وثمّن الوزير جهدهم الكبير في تنفيذ هذا العمل القومي المهم، وأبدى سعادته بأن يكون للشباب دور مستدام في المشروعات القومية.