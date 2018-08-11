وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ المحاور الجديدة غرب الإسكندرية

هشام عرفات: التشغيل التجريبى لكوبرى برج قبل عيد الأضحى المبارك المال -خاص واصل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولاته التفقدية اليوم لمتابعة عدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة، حيث تفقد وزير النقل يرافقه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية واللواء عادل…



هشام عرفات: التشغيل التجريبى لكوبرى برج قبل عيد الأضحى المبارك



المال -خاص

واصل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولاته التفقدية اليوم لمتابعة عدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة، حيث تفقد وزير النقل يرافقه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، مشروعات الطرق غرب الإسكندرية.

تفقد الوزير أعمال تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموى لمدينة برج العرب، شاملا الطريق وما به من كبارى، وصرح الوزير خلال الجولة بأن المشروع يهدف إلى تطوير الطريق الحالى، وإنشاء طرق خدمة فى الاتجاهين للمرحلة الاولى للمسافة من الكافورى حتى ميدان الهوارية بطول 13.5كم وبتكلفة 274 مليون جنيه، والمرحلة الثانية حتى سيدى كرير بطول 5 كم بتكلفة 180 مليون جنيه، بالإضافة الى تنفيذ كوبرى برج العرب العلوى بتكلفة 500 مليون جنيه والذى سيتم تشغيله تجريبيا قبل عيد الأضحى المبارك .

لافتا إلى أن مشروع المحور التنموى لمدينة برج العرب تم تنفيذ 70% من الأعمال الخاصة به، مشيرا الى أنه سيساهم فى الربط بين طريق “القاهرة – الإسكندرية” الصحراوى وبرج العرب، وحتى سيدى كرير لخدمة مدينة برج العرب وربطها بالطريق السريع وخدمة حركة المرورالمتجهة إلى مطار برج العرب الدولى واستاد برج العرب.