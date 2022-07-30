وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ الخط الأول من مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع

تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مشروع شبكة القطار السريع ”العين السخنة/ العلمين/ مطروح/ الفيوم“ وذلك في المسافة من حلوان حتى العاصمة الإدارية الجديدة بطول حوالي 52 كم، ورافقه رئيسا هيئتي الانفاق والطرق والكباري واستشاري المشروع ورؤساء الشركات المنفذة لأعمال تنفيذ الخط الأول، حيث تأتي الجولة في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الجر الكهربائي التي تنفذها وزارة النقل للتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف والصديق للبيئة.

بدأت الجولة بمتابعة معدلات إنشاء كوبري جنوب حلوان على النيل من طريق التبين (امتداد كورنيش النيل) إلى طريق القاهرة/ اسوان الزراعي بطول 2.52 كم وبعرض 13.66متر والتوسعة بعرض 28.66 متر، حيث يتكون المشروع من جزء بالنيل بطول 460 متر وجزء بالجزيرة بطول 480 متر وجزء بالطريق البري بطول 1.58 كم.

ثم تفقد وزير النقل محطة القاهرة بمنطقة حلوان التي تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل منطقة جنوب القاهرة التي تقع شرق النيل، واطلع على معدلات تنفيذ المحطة والمخطط الاستثماري لها، ووجه بتكثيف الأعمال والالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة.

وتفقد وزير النقل أعمال تنفيذ جسر السكة والأعمال الصناعية (كباري – برابخ) في المسافة من محطة القاهرة حتي محطة محور نجيب، ثم تابع الوزير تقدم معدلات تنفيذ محطة محمد نجيب التي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة.

محطة العاصمة تعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة

كما تم الاطلاع على ما تم إنجازه في المحطة المركزية (محطة العاصمة) وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف، وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة، وذلك بتبادلها مع القطار الكهربائي الخفيف LRT وتعد من أكبر المحطات في الشرق حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية.

وتابع الوزير أعمال تنفيذ جسر القطار التي تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول، التي تحمي جوانب الجسر، والتقى مع العمال والمهندسين المشاركين بالمشروع، وتقدم الوزير وكل العاملين بوزارة النقل بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، معاهدينه بالعمل على مدار الساعة وبذل كافة الجهود لاستكمال تنفيذ كافة مشروعات النقل في ظل النهضة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في عهد الرئيس السيسي.

وأكد وزير النقل على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع فى التوقيت المحدد وخاصة مع أهمية هذا المشروع الذي يعتبر أحد ركائز منظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي يتم تنفيذها، والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر.

وأشار إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع ملحمة عظيمة تنفذها كبريات الشركات المصرية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتدشين الخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح الفيوم في 7 نوفمبر القادم.

ولفت الى أن المشروعات حاليا يتم تدشينها عندما يتحقق اسباب النجاح لها، حيث سيكون في هذا التوقيت معظم أعمال الجسور والمحطات في المسافة من السخنة فالعاصمة فحلوان قد تم الانتهاء منها، وتحالف سيمنز والمقاولون العرب واراسكوم قد بدأوا في تركيب السكة وأعمدة وكابلات الكهرباء والقضبان بدأت في الوصول.

مفاوضات مع سيمنز لبدء توريد أول قطار بمشروع القطار الكهربائي السريع

وأوضح وزير النقل أن هناك مفاوضات مع شركة سيمنز بان يكون هناك 40 كم على الأقل – 15 أو 20 كم قبل محطة العاصمة الإدارية و20 او 25 كم بعدها حتى محطة محمد نجيب – قد تم الانتهاء من كافة الاعمال بها في هذا التوقيت، مشيرا إلى أنه جار حاليا التفاوض مع سيمنز لبدء توريد أول قطار في هذا التوقيت ليتم تدشين المشروع به بدلا من البدء في توريد أول القطارات منتصف 2023.

جدير بالذكر أن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العلمين/ مطروح/ الفيوم)، يبلغ طوله 660 كم، ويشمل على 22 محطة وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسينقل مليون راكب/ يوم و8500 طن بضائع/ يوم، وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

كما أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما انها ايضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.