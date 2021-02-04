وزير النقل يتابع أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي

تابع اليوم وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير معدلات تنفيذ عدة مشروعات يتم تنفيذها بعدد من محافظات الدلتا والوجه البحري، حيث بدأها بتفقد أعمال التطوير والتوسعة لطريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي.

وتابع اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ كوبري الشموت الذي يشمل إنشاء كوبري جديد باتجاه القاهرة ورفع كفاءة الكوبري الحالي باتجاه الإسكندرية، وكذلك أعمال تنفيذ كوبري أجهور الرمل وكوبري عرب الرمل العلوي بطول 1500 م وعرض 12 متر والذي تبلغ تكلفته 180 مليون جنيه.

وتابع أبضا أعمال تنفيذ كوبري طوخ / طنبشا الذي يبلغ طوله 800 متر وتكلفته 173.6 مليون جنيه والذي بلغت نسبة تنفيذه الكلية 99.5%، حيث تم الانتهاء من اتجاه القاهرة إلى الإسكندرية بنسبة 100%، وجاري العمل في الاتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة بنسبة تنفيذ بلغت 99%، وتم تشغيله تجريبيا لحركة المرور بدءا من اليوم تسهيلا على المواطنين، حيث من المخطط الانتهاء من تنفيذه الى جانب الانتهاء من تنفيذ كوبري الشموت نهاية الأسبوع القادم.

يأتي ذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق.

وقال وزير النقل إن الـ10 كباري العلوية (الشرقاوية، وقلما الذي تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله تجريبياً، والشموت، وعرب الرمل، وطوخ / طنبشا، والروضة، وجنبواي (صفط الحرية)، ودسونس / أم دينار، وكفر الدوار، وكوم إشو “كنج عثمان العلوي”، بالاضافة الى كوبري مشاة دسونس الحلفاوية) التي يتم تنفيذها على امتداد الطريق ستساهم في إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري.

استمرار التنسيق مع المرور لضمان انسيابية الحركة بالتزامن مع تنفيذ الأعمال

وطالب بتنفيذ هذه الكباري وفقاً لمواصفات الجودة العالية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز، لتسهيل تنقل المواطنين، مؤكدا أن الجميع يجب ان يتسابق لخدمة المواطنين، كما شدد الوزير على استمرار التنسيق مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال والاهتمام بأعمال الإنارة والنيوجرسي واللوحات الإرشادية وتنظيم الإعلانات على طول الطريق بحيث مع انتهاء كافة اعمال التطوير يكون الطريق له شكله الحضاري المتميز.

كما تابع الوزير خلال الجولة أعمال تطوير عدد من قطاعات الطريق شملت المسافة من بنها حتى بركة السبع بطول 15 كم، وأعمال رفع كفاءة وصيانة عدد من القطاعات الأخرى بالطريق مثل المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول 22 كم.

وأكد الوزير على عدم نقل حركة المرور إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقاً للمواصفات القياسية وضرورة ان تتم كافة الاعمال على مدار الساعة لسرعة الانجاز، مشيرا الى أن المشروع يشمل توسعة الطريق من شبرا حتى الإسكندرية ليصبح أربع حارات بكل اتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

ثم توجه وزير النقل لمتابعة المرحلة أولى من انشاء الطريق المزدوج دفرة السنطة زفتى (مرحلة اولى) في المسافة من دفرة حتى السنطة بطول 11 كم وعرض 11.25 متر بعدد 3 حارات لكل اتجاه وتنفيذ 4 كباري وذلك بتكلفة اجمالية بلغت 380 مليون جنيه، حيث اكد على ضرورة تكثيف الاعمال للانتهاء من هذا المشروع الهام الذي سيسهم في الربط بين محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة والإسكندرية.

كما أصدر الوزير خلال جولته قراراً بسرعة تصميم والبدء في إنشاء كوبري علوي بالطريق يربط بين قريتي الجعفرية وكفر سالم النحال لخدمة اهالي القريتين وتسهيل حركة تنقلهم.