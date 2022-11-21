وزير النقل يبحث مع نظيره اللبناني تسيير خط رورو بين البلدين

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بوزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حميه، لمناقشة مقترح تسيير خط رورو بين مصر ولبنان لزيادة حركة التبادل التجاري والصادرات والواردات بين الجانبين، وتم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة مشتركة بين المختصين في الجانبين لدراسة هذا المقترح الهام، كما تم مناقشة سبل دعم التعاون بين الجانبين في قطاعات النقل المختلفة.

جاء ذلك على هامش اجتماع الدورة العادية رقم 69 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، حيث عقد الفريق مهندس كامل الوزير سلسلة من اللقاءات الثنائيه مع عدد من الوزراء المشاركين في الفعاليات.

وأعرب وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني عن الاهتمام الشديد بالتعاون مع شركات المقاولات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية لما لها من خبره كبيرة في هذه المجالات والتي تجسدت في المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في مصر.

كما أعرب وزير النقل المصري عن ترحيبه بهذه الخطوة، مؤكدا أن كافة الشركات المصرية في جاهزية تامة للقيام بكافة الأعمال التي يطلبها الجانب اللبناني وفقا لقياسات الجودة العالمية.

كما تباحث الجانبان حول مقترح الاعتراف المتبادل بالفحص المخبري المتبادل، واكد كامل الوزير أنه يوجد في الموانىء المصرية لجان فحص مشترك للحاويات مرة واحدة، وان هذا الاقتراح هام جدا للجانبين.

كامل الوزير يلتقي نائب وزير النقل السعودي لتدعيم التعاون المشترك بين الجانبين

كما استقبل الفريق مهندس كامل الوزير الدكتور رميح بن محمد الرميح نائب وزير النقل السعودي، الذي نقل تحيات وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح جاسر لنظيره المصري، وتم التباحث حول تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

كامل الوزير ورميح بن محمد

وتم متابعة اعمال اللجنة المصرية السعودية الفنية المشتركة للنقل البري، والتي تهدف الى تسهيل حركة النقل والتجارة بين البلدين.

كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل بين المختصين في كلا البلدين للإطلاع على المشاريع القائمة في النقل السككي والبري والبحرى ومدى الاستفادة منها والتكامل بين وسائط النقل.

وفي مجال النقل البحري تم استعراض الإعداد لعقد الدورة السادسة للجنة المصرية السعودية المشتركة على هامش اعمال مجلس وزراء النقل العرب، حيث من المقرر أن تبحث اللجنة تبادل وثائق التصديق على اتفاقية النقل البحرى الموقعة بين الجانبين، ومشروع مذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية للبحارة، وتشجيع التعاون بين البلدين في مجال سياحة اليخوت وسفن الركاب السياحية، والتأكيد على استمرارية تنسيق أعمال البحث والانقاذ البحري بين البلدين، والتعاون والتنسيق في إجراءات رقابة دولة الميناء على السفن وتطبيق المتطلبات الدولية ذات الصلة.